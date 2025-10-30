下馬威？川習會前川普恢復核試 中方籲遵守禁核試條約
川習會前，川普下馬威嗎？就在跟習近平見面前幾分鐘，他在社群媒體發文，下令恢復進行核子試爆，對此中國則表示，希望美國能遵守「全面禁止核試驗條約」的義務，以及暫停核試驗的承諾。事實上，就在同一天，俄國試射新型核導彈，號稱射程直達美國，美國因此打破33年來的禁令，下令恢復核試，川普這時出手，也宣告全球進入核武競賽。
白煙竄出，俄國發射一枚最新式的導彈，讓總統普丁欣喜若狂。
俄總統普丁vs.武裝部隊參謀總長格拉西莫夫：「海燕飛彈飛行了多少公里？（1.4萬公里）。」
「海燕」巡弋飛彈是俄國最新開發的核武，由於是用核動力，號稱射程可以無限遠，還可躲過任何防空系統的狙殺。
米德爾伯里國際研究所主任路易斯：「這枚導彈實際上就像一架小型飛機。」
俄國不僅有「海燕」，而且還有「海神」魚雷，以液態金屬冷卻核反應爐為動力，搭載200萬噸級核彈頭，一旦引爆可觸發，毀滅性放射海嘯。
戰略與國際研究中心核武計畫主任威廉絲：「有關於海嘯的討論，符合俄國的論點，說明這種武器性能極強，可以造成毀滅性效果。」
普丁恐怖的核武，兩分鐘內可毀滅世界，正在亞洲訪問的川普看到了。
美國總統川普：「俄烏戰爭應該在一周內結束，現在打了快四年，他應該做停戰，而不是試射飛彈。」
輸人不輸陣，川普也在社群發文，下令美國國防部進行核武測試，特別點名中國，五年內就會趕上美國的核武優勢。
美國最後一次核子試爆是在1992年舉行，不過還是保有核爆試驗場，過去曾經在兩個地點舉行過核測試，一個是在美國本土內華達州，國家安全試驗場，另外一個是距離一萬公里以外的太平洋馬紹爾群島。
美國總統川普：「我要和其他人一起做，他們都在進行核試，我們有最多核武，卻沒有在做核試。」
值得注意的是，川普的聲明，正好是他與習近平在南韓釜山舉行峰會的前夕，似乎也在給習近平下馬威。
九三閱兵典禮司儀：「核導彈第一方隊，震撼登場。」
中共今年「九三大閱兵」，首度公開亮相，空射彈道導彈「驚雷-1」，投送距離為8000公里，是「陸、海、空」核三位一體，重要組成部分，也讓美國相當警覺。另一個亞洲核武強權，北韓在十月大閱兵，展示最新的火星-20導彈，號稱射程直達美國本土，面對三方威脅，川普當然要拚到底。
