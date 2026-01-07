下體大小自卑？「硬度、長度、粗度」誰第一 泌尿醫：姊妹們有共識

生活中心／彭淇昀報導

不少男生都很在意生殖器大小，對此，泌尿科醫師施冠偉表示，若以實用性來說，「姊妹們都有共識，硬、粗、長，硬一定是第一」。

泌尿醫表示，醫學上面定義的小陰莖，是勃起不超過7公分。（示意圖／資料照）

施冠偉在IG發文表示，被問到韓國人的下體真的比較小嗎？他回答道，「我說實話啦，95%男生都是夠用的，醫學上面定義的小陰莖，是勃起不超過7公分，如果有7公分，意思就是你可以摸得到女生的子宮頸」。

施冠偉坦言，韓國人比較注重外觀，在整形這方面較風行，「但如果以實用性來說，姊妹們都有共識，硬、粗、長，硬一定是第一，你不硬呢，你再怎麼長、再怎麼粗，就只能『起床』」。

施冠偉表示，若真的對自己的下體尺寸不滿意，可以考慮割包皮，讓頭露出來，看起來就顯大，或是減重，讓陰莖可以露出來，這樣尺寸看起來也比較大，「我是覺得大家擁抱自己，如果真的是覺得這一關，我就是過不去，那你就來看醫生吧」。

