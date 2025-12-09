下一代不怕被取代 蕭美琴：青年用AI提解方
[NOWnews今日新聞] 副總統蕭美琴今（9）日出席由《NOWNEWS今日新聞》舉辦NOWNEWS跨世代2025AI青年力國際論壇》。當被學生問到AI快速發展下，如何確保年輕人仍有就業機會時，她回應，即便現在AI快速變化，但她認為現在青年是利用AI來改變、解決問題的人，並不會被取代，更認為青年所提出來的點子都不亞於企業、政府，強調「你們下一個世代是非常有競爭」。
銘傳大學傳播學院學生提問， 在AI跟自動化快速發展的時代，政府如何確保年輕人仍有足夠的就業機會跟職涯發展空間？
蕭美琴表示，我相信你們都還年輕，等到她這個階段，「人生常常會想說，我是不是走錯行？如果我當初念這個會不會好一點？」但她想分享是，自己看過太多人，從來沒有真正走錯行，而是人生中隨時都可以斜槓、可以發掘新東西。
她舉例，像是經過幾個禮拜Google Gemini又推出新版本，功能可以把很多過去可以完成的事情都透過AI完成；而數位部長林宜敬也提到，很多人聽到AI都覺很徬徨、迷惘。
但她認為，大家出席《AI青年力論壇》，讓她對於年輕世代更有信心，原因是「你們都是會去掌握AI的人，不是讓它替代人，而是利用AI來改變、會利用AI來帶動人類的進步，甚至是來解決各式各樣的問題的人。」
若用這種態度來面對社會、職場，過去可能要3天來解決一個問題，現在只要帶入新的科技工具，可能只要10分鐘、頂多1個小時就能夠解決，就像學生代表提案第一名的《三島芽語》，就把過去長期食安、食農教育等知識帶入到一個有趣又吸引的教育現場。
百工百頁都缺才 蕭美琴：AI可讓下一代達到「工作生活平衡」
她也告訴青年一個好消息，就是無論百工百業都面臨人才不足，只要大家有動力、有創新，尤其積極參與各項AI工具、AI創新的活動，其實職場都在等著大家來，甚至很多公司都直接跑到校園參加博覽會攬才，讓各位在職場上面有可以發揮的地方。
她補充，台灣往往看到最夯、最賺錢的都是與AI相關的科技產業，但許多傳統產業、製造業都有相關，這些都有很多創新導入機會，舉例像是傳統紡織業導入AI後，可以找到最科技、環保的染布模式，甚至可以設計很多機能布料，把循環經濟帶入紡織品當中，把外界原本覺得是傳產的紡織業演變成一種新的科技產業。
另外，現在很多農業也導入AI，用各種環境偵測工具來平衡成長期間所需要的 陽光、水分及環境等等，所以不管你的興趣是在設計、機能紡織，或者硬體製造，現在百工百業都搶著需要懂AI的人才，呼籲青年對自己有信心。
蕭美琴總結，過去覺得很難完成的事情，現在有了新的AI工具，可以更快速完成，相信下一個世代，到職場真的可以做到work-life balance（工作生活平衡），這與老一輩認為拚命工作，做到好好工作的狀況不一樣，如果可以把效能提升、不影響產出，當然就可以有更多時間休息，相信者將會是未來趨勢。
她說，今天活動是《NOWNEWS》舉辦，但政府會持續推出更多媒合、支持，如在學生最熟悉的教育環境上面協助，不管是技職教育、大學學程，從前年開始也有大專院校跨域學程，包括如何導入AI；勞動部也有5個以青年職涯發展學習中心。
另外，政府也會舉辦更多AI的應用場域相關競賽及活動，像是舉辦總統盃黑客松，許多公務員、民間企業都會參與，但也勉勵學生點子都不輸給職場、政府機關，「你們下一個世代是非常有競爭，大家對自己要有信心，帶著你們的跟idea到職場上！」
