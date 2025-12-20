【下一代造山者在哪】魏哲家喊「最怕台灣人才不夠！」半導體最需要這種人才

台積電董事長魏哲家曾公開表示，他最怕台灣人才不夠。取自TSMC



50年前，上一代半導體菁英赴美取經，回國貢獻所學，這些人才創造了一座座護國群山，有了「造山者」的美譽。50年後，台灣面臨少子化，加上產業大舉向海外擴張，半導體人才一年比一年稀缺。究竟目前人才供需落差有多嚴重？產業急需何種人才？本篇一一詳述。

1976年，政府委託工研院執行「電子工業發展第一期計畫」，總經費4.8億元，規畫從美國RCA公司引進積體電路製造技術，並建置台灣首座積體電路晶圓製造示範工廠。

同年4月，工研院派出首批種子部隊赴RCA位於紐澤西州、俄亥俄州、加州、佛羅里達四地學習半導體技術，分為設計、製程、測試、設備4組，成員包括楊丁元、謝錦銘、蔡明介、史欽泰、曾繁城、劉英達、曹興誠、陳碧灣、戴寶通、邱羅火、章青駒、謝開良、萬學耘、許健、黃顯雄等人。

這群不到30歲的小夥子，回台後將所學投入示範工廠，是台灣半導體業的開路先鋒。當時，沒有人知道，數十年後，自己會成為一家市值破億破兆的老闆，也讓台灣半導體成為撐起所有產業的護國神山。紀錄片《造山者》忠實呈現了50年前台灣半導體崛起的故事。

清大榮譽教授史欽泰長期在工研院任職，扮演產業的推手，退休後進入學界，致力教育下一代。他曾引用《造山者》的啟示，鼓勵年輕人思考未來的50年。他說，「你們接下來要走一千里路，路上滿是妖魔鬼怪，歷經重重困難走完千里，也許就拍完這部真正屬於自己的電影」。

清大榮譽教授史欽泰勉勵學子們要有「一輩子學習」的概念，每樣東西重複做千萬遍，就變成專家。業者提供

工研院資深副總蘇孟宗回憶，2018年，也就是台積電創辦人張忠謀退休的那年，自己被叫到張忠謀辦公室談附加價值；他曾問張「台積電需求的人才，在台灣夠不夠用？」當時，張忠謀說，「在台灣的工程師，足夠台積電未來10年可用」。

如今，7年過去了，台灣少子化問題日益嚴重，人力、人才需求逐漸擴大，不只是台積電，整個半導體產業對理工及其他領域的人才需求，相較往年都更為迫切。

對於人才缺乏議題，台積電董事長魏哲家曾幽默表示，「我最怕人才不夠，我們同仁都很努力在生孩子，這是公司提倡的。員工有了好的生活環境，就可以安心生孩子，以後台積電工程師就源源不絕」。

半導體人才供需落差達15倍！

半導體人才供需落差到底有多大？清大半導體學院院長林本堅近日受訪提及，全世界有三、四個國家都要推動「半導體一條龍」發展政策（意指材料、設備、設計、生產製造、封裝都在同一國的自主供應鏈），這導致全球人才需求是目前供應量的15倍，這個缺口是無法填滿的。

他以清大為例，半導體學院每年招生約80位，已畢業兩屆學生「都被聘光了」。目前業界對人才需求極高，估計缺口已是成千上萬，企業現在飢不擇食，任何與科學沾上邊的如物理、化學系學生都被聘用。

人力銀行數據亦顯示，今年5月半導體人才缺口達3.4萬人，最缺產線製造、研發、操作維修三類人才。相較2023年10月，增幅超過67%。

半導體需要各種人才！不只理工科

對於人才需求，史欽泰比喻，從前半導體把電晶體當作核心，基本上只是蓋一個房子，進入半導體業大多是電機系畢業生。「現在我們要蓋一個世界級的大都市，裡面不只有大廈、還有公園、商業區、住宅區，因此格局要更大，需要各種人才，包含文法商和理工科學生」。

台積電亟需跨國管理人才

除了市場需求的「數量」和「廣度」之外，人才培養的「素質」也是近年業界關切重點。台積電創辦人張忠謀、前董事長劉德音都曾提及，台灣培養出的人才普遍缺乏管理能力。劉德音認為，台積電經理人必須具備更高層次的素養，包括語言能力、管理方法、衡量各國工作文化等，都是提升重點。

所謂「人才國際化」，是人才本身需具備跨國界、跨領域、跨文化的整合能力，尤其是高階管理人才需具備策略性規劃和組織動員能力。

台積電創辦人張忠謀認為，台灣理工科學生程度很高，但普遍缺乏管理能力，企業和學校應更重視管理學的培養，特別是國際化管理能力。台大提供

經營團隊包含留美博士和本土碩士

在台積電經營團隊中，好幾位都是「留美」博士，深諳台美工作文化的差異。董事長魏哲家是耶魯大學電機工程博士。甫獲得行政院「傑出科技貢獻獎」的執行副總米玉傑是加州大學洛杉磯分校電機工程博士。資深副總侯永清是紐約雪城大學電機工程博士，另一位資深副總張曉強則是杜克大學電機工程博士。

也有一些高層未留美，例如人稱「秦公」的執行副總秦永沛，最高學歷是成大電機工程碩士，以及企業永續資深副總何麗梅是台大商學碩士，晶圓廠營運副總王英郎則是交大電子工程博士。

若以部門別來說，台積電研發組織是整個公司裡，學歷最高的部門。團隊規模已超過1萬人，其中有1,890人擁有博士學位，堪稱台灣最聰明的人聚集之處。

知識力科技執行長曲建仲曾提及，自己的學長任職於台積電12吋先進製程研發部門，是部門裡學歷最低的人，這位學長是清大材料博士。曲建仲不可置信地問：「那你的同事都是什麼來歷？」對方回答，「有一位麻省理工學院機械博士，還有史丹佛大學、劍橋大學材料博士、哈佛大學化學博士……」。曲只好打斷他，「好了，你別說了，我相信你是這個部門學歷最低的人。」（註1）

清大半導體學院致力培養「三才」

林本堅曾是台積電「研發六騎士」成員之一，最高職位是研發副總，自然瞭解半導體產業最需要甚麼樣的人才。他明言，清大半導體培養的人必須具備「三才」，也就是具備專業知識的「專才」，以及與半導體其他領域合作的「通才」，還有具備學習新事物、解決新問題能力的「活才」。他自豪的說，我們訓練出來的人，將來是做半導體界的領袖。

清大半導體學院院長林本堅曾是台積電研發副總，以突破性「浸潤式微影技術」享譽國際。李政龍攝

史欽泰：企業亦須擔任教育人才的責任

學界與業界長期存在「產學落差」問題，曾有業界人士指出，在半導體製程架構方面，學校所學與產業實際使用間的差距超過10年。為此，台積電在兩年前就提供7奈米、16奈米兩種FinFET PDK教學套件給學校使用，希望能藉此縮短落差。

但史欽泰認為，產學落差如此大，雖是教育的問題，企業也不能推卸責任，也要同步承擔教育未來人才的責任，例如提供理工、管理跨領域的實習機會。畢竟，能管理跨國人才的主管，才是未來對企業最重要的人才。

林本堅則建議，企業可以將員工分為雙軌制，一條就是生產科技方面的研發，另一條就是把知識傳承給下一代，這樣才有可能把學用落差補起來。

輝達設海外總部 外商大舉搶才

對於國際大廠如輝達、超微來台設立研發中心，蘇孟宗認為，外商雖會吸走部分本土人才，但同時也能吸引東南亞和東歐等國際人才來台，對台灣人才庫長期發展有利。林本堅也指出，半導體人才是一個自由競爭市場，外商大舉搶才，對學生來說「會有更多的出處」。

工研院資深副總蘇孟宗曾說，台灣半導體人才年薪中位數約181萬。同樣的人才如果在美國，「薪水乘以10倍也不為過」。戴嘉芬攝

「清華²科技園區」將成立第2座育成中心

日前，教育部正式核定清大與中華大學的合併計畫，清大將在中華校區（位於新竹市香山區）設立「清華²科技園區」，作為培育高科技人才及跨領域發展的基地，清大半導體研究學院將率先進駐中華校區。中華大學則預計自明年2月1日起停止招生，待全部學生自原校畢業後，於2030年8月1日正式停辦。

林本堅點出，「清華²科技園區」的構想是成為下一個科學園區，它距離竹科不遠，車程約10分鐘。清大原本就有1座育成中心，「清華²科技園區」可望成立第2座育成中心。

他進一步提到，學院會在那裡建造一個無塵室，導入尚未引進台灣的微影設備，作為師生們研發之用，走特殊設備的路線，同時也與 TSRI（台灣半導體研究中心）配合，該中心擁有8吋產線，未來還將規畫12吋產線，與清大一同培養台灣未來的半導體人才。

註1：取自資深媒體人林宏文撰寫《晶片島上的光芒》一書。

