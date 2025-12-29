下一代MR／VR螢幕要換人？市調機構：OLEDoS 2030年佔有率衝近6成

圖為蘋果MR頭戴裝置Vision Pro。（圖／下載自蘋果官網）

市調機構TrendForce表示，近眼顯示對OLEDoS需求將逐年提升，將帶動市場對OLEDoS顯示技術需求上升，在全球VR／MR市場用顯示器的滲透率將於2030年上升至近60％、在AR裝置顯示市場則持續保有20％以上的市占率。

根據TrendForce統計，AR、VR、MR等近眼顯示裝置對OLEDoS微顯示器的需求有望於2030年達到3,150萬片，2025至2030年複合成長率（CAGR）預估將高達81％，也因為需求上升，中國OLEDoS大廠視涯技術意欲藉由上市募資來擴充營運規模，日前視涯的IPO申請已獲得上海市證券交易所審核通過，擬募資20.15億元人民幣，用於擴建OLEDoS顯示器產線與研發中心。

TrendForce預估OLEDoS顯示螢幕將在2029、2030年間出貨量大增長。（圖／TrendForce）

TrendForce表示，視涯技術股票上市，代表過去索尼獨佔OLEDoS供應的局面被逐步打破，視涯將與京東方、熙泰、奧雷德等中系廠商共築本土OLEDoS供應鏈，未來廠商間若能維持良性價格競爭，將有助推動該技術在AR／VR／MR產品中的滲透率。

在VR／MR朝向輕量化、高解析度規格發展的背景下，OLEDoS的成本與技術皆逐漸優化，較當前主流的LCD、玻璃OLED更有潛力成為技術領頭羊。TrendForce預估，OLEDoS於全球VR／MR市場的滲透率將於2030年上升至近60％。

在AR眼鏡領域，儘管輕量化、搭配輔助訊息的發展路徑已成為新一代產品開發顯學，但搭載OLEDoS的觀影類產品憑藉極致畫質呈現，以及更加完善的供應鏈，仍將在多元的AR市場中占據一席之地，預計於2030年持續保有20％以上的市占率。



