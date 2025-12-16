下一個不副署恐是停砍公教年金？賴清德：年改不能走回頭路

行政院長卓榮泰15日表示，不副署《財劃法》，外界關注立法院日前三讀通過的停砍公教年金相關法案，恐成下一個不副署的法案。總統賴清德今天下午出席「114年公務人員傑出貢獻獎表揚大會」時強調，公教年金制度改革不應該因為倉促修法而走回頭路，更不該把年金破產的風險推給下一代承擔。

賴清德。（圖／中天新聞）

立法院日前通過《財政收支劃分法》修正案，行政院提出覆議案遭藍白聯手否決後，行政院長卓榮泰15日召開記者會宣布不副署，並表示若立法院對此決定有意見，可依法對他提出倒閣、不信任投票。賴清德隨後發表錄影談話支持卓榮泰的決定。賴清德總統昨天召集行政院與考試院舉行國政茶敘，會中也討論到立法院日前三讀通過的停砍年金相關法案。

廣告 廣告

賴清德在表揚大會上指出，公務人員是國家運作的基石，政府的職責就是要讓承擔重任的人能夠安心投入長久服務。他提到過去4年政府三度調升軍公教薪資，包括今年加薪3%。賴清德一一點名得獎代表的貢獻並感謝大家的付出，他表示「各位的努力，是社會安定與民主韌性的關鍵力量」。

國民黨推動停砍公教年金，立院三讀通過。（圖／中天新聞）

賴清德說明，年金改革從來不是否定任何人的貢獻，而是出於讓制度永續的核心目標，讓世世代代都能夠領得到。他強調確保財政永續是政府對所有世代、對全體國人、對國家未來的共同承諾。賴清德表示，他相信國人都期待年金制度能夠在合法、合理、負責的情況下再次被審慎檢視，政府也會持續努力確保年金制度財務永續，符合世代公平、正義。

賴清德也期許所有公務同仁面對快速變動的國際局勢與科技浪潮，都能夠與時俱進，善用各項數位與AI工具，讓國家的治理對人民的服務都能夠一步一步升級。他表示要結合產官學界的資源培養更多具數位思維、善用科技並且堅守公共價值的公務人才，不僅讓公務體系更有效率，也讓服務更即時更貼近國人的需要。

立法院三讀通過停砍公教年金。（圖／中天新聞）

賴清德恭喜所有得獎者的同仁跟團隊，也向在背後默默支持的各位家人致上最高的敬意。他表示，「讓我們一起繼續努力，用專業守護國家、用制度照顧人民，我相信只要公務體系繼續勇敢創新，將能夠為台灣的未來發展，打下更穩固的基礎」。

延伸閱讀

高虹安助理費案大逆轉！凌濤喊：藍白新竹合縣市一起贏

高虹安助理費案二審大逆轉！高院曝她「沒貪污」理由

神預測高虹安貪污二審會無罪！ 沈政男：她2026連任如探囊取物