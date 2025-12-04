下一個主戰場！ 川投顧暗示「押寶機器人」 iRobot飆漲70%





美國媒體報導，美國總統川普政府在全力推動人工智慧（AI）產業後，再把目標朝向「機器人」。美股3日晚間機器人概念股全面走強，特斯拉（Tesla）大漲4%，家庭掃地機器人品牌iRobot（IRBT）更狂飆逾70%，市場普遍解讀為美國官方即將加速投入機器人產業的強烈訊號。

根據《Politico》報導，川普政府正在籌備推出國家級機器人政策。報導指稱，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）近期密集與多家機器人公司CEO會面，並已「全力投入」推動產業發展。多名知情人士透露，白宮正考慮最快在明年發布一項「機器人相關行政命令」，把機器人正式列為國家戰略產業。

商務部發言人則公開表示，「我們致力於推動機器人與先進製造，因為這對將關鍵產能帶回美國至關重要。」

不只商務部，交通部也準備在年底前宣布成立「國家機器人工作小組」，預計可能在年底前宣布。國會方面，共和黨議員更曾試圖在《國防授權法案》中加入「國家機器人委員會」，雖然未被納入，但相關法案仍持續推動。

美中競爭延伸到機器人 美國急追中國龐大部署

報導指出，美國此波動作，被外界視為「下一場美中科技戰的主戰場」。國際機器人聯盟（IFR）資料顯示，截至2023年，中國工廠已有180萬台工業機器人，是美國的4倍。包括中國、日本、澳洲、德國、新加坡都已推出國家級機器人戰略，美國正在急起直追。

此外，AI大幅提升機器人能力，使類人機器人從科幻走向現實。高盛預估，2035年全球類人機器人市場規模將達380億美元。調研機構《CB Insights》也顯示，2025年美國機器人投資額有望達到23億美元，是前一年的兩倍。

多家業者也積極向白宮與國會遊說，強調「機器人是AI的物理延伸」，若美國要贏得AI戰，就必須同步打造世界級機器人產業。企業希望政府提供稅務優惠、聯邦補助，協助企業導入先進自動化、強化供應鏈與全面部署機器人。他們也希望美國在貿易政策上正面迎擊中國補貼與智慧財產權問題。

