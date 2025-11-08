下一個于朦朧案翻版？郭俊辰突現身機場⋯網爆：是替身
娛樂中心／綜合報導
中國男星于朦朧9月墜樓身亡，享年37歲，由於當局對於確切死因並沒有向外界明確交代，網友開始質疑于朦朧淪權貴玩物的說法，話題延燒至今，而與于朦朧生前合作過《太子妃升職記》的28歲男星郭俊辰近日傳出遭到滅口，然而有粉絲近期發現他現身機場，看似平息謠言，但依舊有網友質疑機場出現的郭俊辰和直播裡的郭俊辰長的似乎不太一樣，列出諸多疑點，中國演藝圈安全疑雲再度掀起熱議。
網友看到郭俊辰現身機場的畫面，有諸多疑點。（圖／翻攝自TikTok）
日前有靈媒指出，郭俊辰已遭滅口掀討論。（圖／翻攝自TikTok）
根據外媒報導，網路瘋傳英國靈媒直播爆出郭俊辰已遭滅口，但隨後有粉絲立刻曬出郭俊辰5日現身機場戴口罩的照片，打臉傳聞，不過在網友仔細比對郭俊辰現身機場與直播時的臉部輪廓畫面並不一樣，眼神也不同，臉型也不太一樣，質疑機場的郭俊辰是替身，且郭俊辰在機場全程戴著口罩並未摘下，無法消除網友的質疑。針對網友質疑是「替身」，粉絲繼續駁斥謠言，有粉絲逐幀分析耳朵、下巴與髮線等細節，堅稱「那就是郭俊辰本人」，仍有部分網友留言表示：「就算是本人，也有可能被控制發文。」、「微博可能早就不是他自己在用」。
有粉絲澄清郭俊辰人還在，目前經紀公司、本人都尚未做出回應。（圖／翻攝自TikTok）
另外，巧合的是郭俊辰日前在微博上發了一則簡短貼文寫著「好吃」，已故男星于朦朧生前最後一則留言「好吃」一摸一樣，陰謀論再度掀起聯想，懷疑背後另有玄機。事實上，早在郭俊辰10月1日生日當天開直播時，因比出「540求救手勢」引發恐慌，但當時經紀公司發出聲明嚴正否認，如今又爆出替身疑雲，相關話題在網路上持續延燒，至今郭俊辰本人與工作室皆未對「被滅口」傳聞作出回應，網路上逐漸出現兩派說法，一派堅信人平安無事，另一方則持續質疑真相被隱藏。
