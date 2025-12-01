下一個千億主角主動式台股ETF 11月收黑它狂吸268億元

主動式台股ETF人氣高，台股11月大跌、但主動ETF卻衝出268億資金潮。台積電是主動式台股ETF最愛持有的成分權重股。圖／台積電

儘管11月台股收黑，但市場資金完全沒有休息的意思，反而一頭栽進「主動式台股ETF」。單月吸金高達268億元，讓主動ETF整體規模正式突破800億元、來到805.45億元，距離千億門檻只差一步。

目前市場上共有五檔主動式台股ETF，包括群益台灣強棒（00982A）、野村臺灣優選（00980A）、統一台股增長（00981A）、安聯台灣高息（00984A）、野村台灣50（00985A）。主動式ETF能在震盪行情中走紅，關鍵很簡單：它能「即時調整」，反應速度比被動ETF快得多。

主動ETF會依照時事、產業趨勢、國際消息快速調整持股，就像隨時有位投資顧問幫你盯盤。AI熱潮、地緣政治、行情輪動越來越快，這種「遇事能閃、看強就追」的靈活度，反而成為投資人最想要的避震器。

年底前市場還會再多4檔主動ETF。其中12月8日開募的00992A備受矚目，它是目前唯一以「科技產業」為核心的主動台股ETF。選股範圍涵蓋AI伺服器、半導體上中游、光通訊、散熱、關鍵材料等科技族群，對偏好科技長線趨勢的投資人來說，是值得留意的主動ETF新兵。

主動式ETF經理人陳沅易表示，近期大盤因輝達財報利多強勢跳升，不僅快速回補空方缺口，也完成籌碼換手。不過，短線連續上攻後，市場追價意願已明顯轉為保守。接下來月線壓力區會成為多空拉鋸主舞台，盤勢可能進入更明顯的箱型震盪。

從市場角度來看，台股仍在高檔震盪區，但AI供應鏈需求並沒有減弱。部分基金經理人認為，現在已經不是「市場會不會漲」的問題，而是「誰能挑到真正強勢的個股」。先進製程、HBM、高階材料、伺服器關鍵零組件等族群，依然是確定性最高的核心。對投資人而言，盤中震盪反而讓長線布局更有甜甜價。



