下一個娜塔莉波曼出現了！傑森史塔森「拯救落海少女」引爆危機

傑森史塔森、寶提芮布雷斯納奇主演動作電影《天眼浩劫》。（圖／車庫娛樂）





傑森史塔森最新動作電影《天眼浩劫》化身傳奇前特務，由《全面攻佔3：天使救援》、《天劫倒數》雷克羅曼沃執導，故事描述一名隱居在蘇格蘭偏遠小島的男子梅森（傑森史塔森 飾），遠離現代社會不與外界接觸，卻在拯救一名落海的少女後，引發了一連串危機，並導致他的住處小島遭到襲擊，這迫使他面對自己的過往並作出反擊。

《天眼浩劫》傑森史塔森、比爾奈伊。（圖／車庫娛樂）

預告中可以看到，傑森史塔森所飾演的前特務梅森展現以一擋百的戰鬥實力，動作火力相較過往作品似乎更升級！其實不只製片方，連導演雷克羅曼沃都大讚：「這是傑森史塔森的最佳狀態！這是動作巨星傑森史塔森，他會再次向你證明他是一位多麼出色的演員。他的表演絕對讓你嘆為觀止，深深打動人心。他堪稱完美。他對故事瞭如指掌、準備充分，並且會以一種既尊重又力求突破的方式挑戰劇本。你再也找不到比他更棒的搭檔了。」

除了動作戲碼外，《天眼浩劫》中傑森史塔森飾演的梅森，和少女潔西之間的關係也相當關鍵：「我們在測試角色化學反應的時候，她（寶提芮布雷斯納奇）是第一個進來的年輕女孩。傑森和我之後看了看，心想接下來該怎麼辦？因為我們知道就是她了。這部電影的核心就像在尋找《終極追殺令》裡的娜塔莉波曼或《火線救援》裡的達科塔芬妮一樣，（除了她）還有誰能勝任？」盡顯對這位近期以金獎導演趙婷新作《哈姆奈特》打開知名度的少女演員的期待。

寶提芮為今年迅速崛起的英國新星，她細膩的情感表達和自然的銀幕魅力將為《天眼浩劫》注入一股溫情能量。導演雷克解釋：「這部電影裡有一些催淚的場景，講述的是兩個迷失的靈魂努力尋找家人，不想失去他們；一個男人努力為這個年輕女孩做正確的事，同時還要應付後頭的陰霾。」《天眼浩劫》2026年寒假全台上映。



