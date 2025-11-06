下一個安德魯？哈利王子恐爵位不保 原因曝光

英國王室最近風波不斷，繼安德魯王子因涉及醜聞，被正式剝奪爵位後，現在這股「取消頭銜」的風暴，很可能燒向哈利王子（圖）。（圖／美聯社）





英國王室最近風波不斷，繼安德魯王子因涉及醜聞，被正式剝奪爵位後，現在這股「取消頭銜」的風暴，很可能燒向哈利王子。隨著英國議會重新提出「取消頭銜法案」，哈利王子面臨失去「蘇塞克斯公爵」等所有頭銜的風險。

安德魯王子。（圖／美聯社）

根據《The Blast》報導，英國政治家雷切爾·馬斯克爾提出了這項「剝奪爵位法案」，這使得哈利王子被剝奪爵位的可能性比以往更高。該法案是在君主制正式啟動剝奪安德魯王子「頭銜、頭銜和榮譽」的程序後提出的，目的在於進一步撇清王室與已故性犯罪者傑佛瑞·艾普斯坦（Jeffrey Edward Epstein）的關係。

如果這項新法案通過，將賦予英國君主權力，使其能夠根據議會聯合委員會的建議或應頭銜持有者的要求，自行撤銷王室頭銜。知情人士透露：「如果這些法案通過，哈利王子很可能成為下一個被除名的人，我一點也不意外。」

馬斯克爾解釋，儘管這項法案是由安德魯的醜聞引發的，但推動這項法案的目的，是為了將來議會和君主認為必要的情況下，可以將其應用於其他情況。該法案的適用範圍也不僅限於王子，而是涵蓋「各種頭銜」，無論等級高低。

儘管哈利王子尚未對此事發表任何評論，但一位王室內部人士暗示，這位「不可征服運動會」（Invictus Games）的創始人「一定對這項擬議法案感到非常害怕」。如果這項法律被用來對付哈利，那就意味著他將不得不放棄「殿下」的頭銜。

據稱，儘管哈利和他的妻子梅根馬克爾在2020年卸任了高級王室職務，但他們仍然繼續使用這個頭銜。同時，哈利王子也將不再被稱為蘇塞克斯公爵，該頭銜於1801年首次設立，並於2018年由已故女王伊麗莎白二世在他與梅根結婚時授予他。在這種情況下，其他附屬頭銜，如鄧巴頓伯爵和基爾基爾男爵，也將一併被剝奪。

與此同時，哈利一直在努力與王室重新建立聯繫，如果成功，此舉可能有助於防止他的頭銜被剝奪。9月，他與父親見面，這是自2024年2月以來的第一次會面，當時正值國王被診斷出罹患癌症前後。這次重聚被形容為「氣氛非常積極輕鬆」，據說還包含了一些感人的時刻。會面結束後不久，哈利在一次採訪中暗示，他打算進行更多訪問，並可能帶上他的家人。

