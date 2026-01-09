下一個就是你！抓馬杜洛後 川普宣布將「陸地打擊」墨西哥毒梟

美國總統川普於當地時間 8 日晚間接受專訪時，宣布準備針對墨西哥的販毒集團進行「陸地打擊」，再次讓美軍的掃毒行動成為全球民眾的關注焦點。 圖 : 翻攝自騰訊新聞

[Newtalk新聞] 美國川普政府近幾個月來持續以「打擊毒品走私」為由，在委內瑞拉外海實施「海上掃毒」行動，日前甚至派遣美軍特種部隊抓捕總統馬杜洛，相關事件也持續受到國際輿論的廣泛關注。

在成功抓捕馬杜洛後，川普近期接受媒體專訪時，宣稱美軍已經做好準備，並可能對墨西哥的販毒集團發起「陸地打擊」，相關表態也再次讓美國的毒品打擊行動成為網友們的討論焦點。

委內瑞拉總統馬杜洛與妻子遭到美軍逮捕。 圖：翻攝自 X

根據英國《衛報》報導，川普於當地時間 8 日晚間接受《福斯新聞》( Fox News ) 專訪，並在談及毒品打擊行動的相關話題時，宣布將針對特定的販毒集團發起陸地打擊行動，「這些販毒集團們正掌控著墨西哥」。該報導認為，美國針對海外販毒組織發起陸地襲擊的行為可能導致美洲地區的緊張局勢大幅升級，並對區域穩定局勢構成巨大的威脅。

該報導指出，這並非川普首次表態希望打擊墨西哥國內的販毒集團。當地時間 4 日，川普稱他正在向墨西哥總統克勞蒂亞．辛鮑姆 ( Claudia Sheinbaum ) 施壓，要求墨西哥當局開放美軍進入該國執行掃蕩販毒集團的任務，但該提議卻遭辛鮑姆直接拒絕，川普因此批評她是毒販的庇護者。

墨西哥總統辛鮑姆 。 圖 : 翻攝自墨西哥總統府官網

針對川普打擊墨西哥販毒集團的計畫，辛鮑姆也於 5 日發布公開聲明，強調美洲「不屬於」任何強權國家，承諾不會開放美軍隨意進入墨西哥。

X 推主「US Homeland Security News」指出，在川普宣布準備針對墨西哥販毒集團發起「陸地打擊」後，恐慌的情緒開始在墨西哥各地蔓延，甚至連首都墨西哥城也遭受影響。與此同時，墨西哥國內的販毒集團首腦與傭兵也紛紛躲入藏身處，避免第一時間成為川普的打擊目標。然而，截至目前為止，川普仍尚未公布針對墨西哥販毒集團「陸地打擊」行動的相關細節。

