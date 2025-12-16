下一個尹錫悅？賴清德舉動被對比如出一轍！王鴻薇：細思極恐

立法院藍白黨團日前三讀通過的《財劃法》修正案，行政院長卓榮泰15日宣布「不副署」，總統賴清德支持卓的決定。只不過賴政府這項決定，遭國民黨批評，「不開心就不守法，賴清德比尹錫悅更獨裁！」國民黨立委王鴻薇直言，回頭看賴清德挑釁升高台海衝突發言，再公然支持行政權違憲傷害民主憲政，讓人細思極恐。

總統賴清德。（圖／中天新聞）

王鴻薇今（16）日在臉書發文表示，南韓特檢組針對前總統尹錫悅發動戒嚴事件，經過長達180天的調查，終於公布正式報告。

廣告 廣告

王鴻薇提到，檢察官指控尹錫悅早在下令戒嚴的一年前，就開始預做各種準備，甚至企圖挑釁北韓、誘使對方開戰，讓自己取得戒嚴的正當性，但是因為北韓當時沒有回應，而宣告破局。

南韓前總統尹錫悅。（圖／美聯）

王鴻薇說，特偵組也強調，尹錫悅從就任南韓總統起便對取得「非常大權」抱有強烈慾望。企圖以武力消除政治反對勢力，建立行政、立法、司法、軍事一把抓的獨裁體制，尹錫悅早在2022年11月25日與國民力量黨領導層的晚宴上，就大言不慚表示，「我有非常大權，即便被槍殺也要全都清除」。

王鴻薇指出，目前尹錫悅已經入獄，面臨內亂罪庭審，但他至今仍否認有不法行為，辯稱一切都是為了反擊試圖癱瘓政府的親北韓勢力。好一個韓國版的抗中保台。

國民黨立委王鴻薇。（資料照／中天新聞）

最後王鴻薇直言，挑釁北韓尹錫悅戒嚴真相，讓身在台灣的我們不寒而慄，回頭看看，包括第一時間力挺的民進黨立法院黨團，與賴清德上任一意孤行，一再的挑釁升高台海衝突的發言，昨天更是公然支持，行政權進行違憲傷害民主憲政做法，確實讓人細思極恐。

延伸閱讀

卓榮泰不副署財劃法賴清德支持 管中閔諷：一覺醒來回到北洋時代

停砍年金政府要撥補6970億？翁曉玲轟造謠：僅需3600億

賴清德拆解憲政秩序！鄭麗文舉他5毀憲亂政事蹟：將民主帶向獨裁