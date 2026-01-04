下一個干涉他國內政目標？川普：我們需要格陵蘭

丹麥自治屬地格陵蘭島地處重要戰略位置且擁有豐富稀土資源。美聯社



美國週六（1/3）「斬首」委內瑞拉逮捕總統馬杜洛後，美國總統川普週日（1/4）受訪表示，不會停止干涉他國內政，並強調美國「真的很需要格陵蘭」。

在美軍閃電入侵委內瑞拉首都卡拉卡斯並逮捕馬杜洛（Nicolas Maduro）後隔天，川普在他位於西棕梠灘的高爾夫球俱樂部接受《大西洋周刊》電話訪問。記者在報導中表示，川普向他表明，委內瑞拉不會是被美國干涉內政的最後一個國家。

川普說：「我們真的很需要格陵蘭，這是絕對的。」川普指出，這座隸屬丹麥的島嶼「被俄羅斯和中國船艦包圍」。

就在這篇報導刊出的同一天，白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）的妻子凱蒂米勒（Katie Miller）在社群媒體上傳一張照片，畫面是格陵蘭地圖被畫成美國國旗圖案。凱蒂米勒在發文中寫著：「快了（SOON）」

丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）週日發聲明譴責川普的威脅。他在聲明中說：「我在此強烈呼籲美國停止威脅歷史關係緊密的盟友，停止威脅其他國家和人民，他們很清楚表明自己是非賣品。」

格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）也在週日透過聲明回應：「當美國總統說：『我們需要格陵蘭』，並在發言時提到委內瑞拉和軍事入侵，這是錯的，非常不尊重。」

川普自重返白宮後多次揚言要併吞格陵蘭。他上月提名路易斯安那州州長藍德瑞（Jeff Landry）擔任美國駐格陵蘭特使，而藍德瑞也公開支持川普的併吞構想，引發丹麥和格陵蘭強烈抗議。

格陵蘭島是隸屬於丹麥的自治區，高度仰賴丹麥政府經濟補助。這座島嶼地處歐洲和北美之間的戰略要點，美軍在此設有基地並佈署彈道飛彈防禦系統。格陵蘭島同時擁有豐富稀土礦藏，因此受到川普政府覬覦。

