「下一個張文出現」點名39捷運站 32歲無業男被逮稱「一時好玩」

台北再度發生隨機殺人事件，民眾人心惶惶，網路上更有不少恐嚇文字，讓民眾更加恐慌。有一民眾在網路上留言宣稱「下一個張文，會出現」，更胡亂點名雙北地區39個捷運站會是恐攻地點，警方循線逮捕桃園龜山的32歲無業林男，他辯稱「一時好玩」才會亂寫，但他被警法辦，並建請聲押。

新北警局林口警分局昨晚接獲民眾報案，指在社群軟體Threads有一篇文章：「這次是台北車站和中山站發生恐怖攻擊事件，我推測下次發生恐怖攻擊事件的可能地點。」隨後還列出雙北市39個捷運站。該名網友還在個人臉書PO文：「下一個張文，會出現」

林口警方成立專案小組，經分析比對相關資料後確認貼文者為住在桃園市龜山區的32歲林姓男子，隨即報請檢察官指揮，今天下午1時許持拘票，前往林男住處將其逮捕歸案。

林男被逮後坦承貼文，辯稱是一時好玩才會亂寫，警方詢後將他依恐嚇公眾罪嫌移送桃園地檢署偵辦，並建請檢察官聲押。

