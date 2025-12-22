下一個張文，會出現？預告攻擊39個捷運站…嫌遭拘提秒縮：只是開玩笑

記者陳弘逸／新北報導

林男發文「下一個張文，會出現」，預告在8波攻擊行動，涵蓋39個北捷車站，昨天（22日）遭警方拘提。（圖／翻攝畫面）

繼北捷隨機殺人事件後，陸續有人在社群放話，揚言在大眾交通工具上發動襲擊；前天（21日）新北市林口警分局接獲報，有網友留言「下一個張文，會出現」，預告在8波攻擊行動，涵蓋39個北捷車站，再度引發社會不安。昨天（22日）警方循線逮捕，發文的林姓涉案人，落網後供稱「只是開玩笑」，由於正值敏感時機，且犯行重大，因此，警方向檢方建請羈押。

張文犯下北捷隨機殺人案，震撼各界，恐懼尚未平息，未料，卻有名稱「earthquake12time」的網友在社群Threads上留言，提及「下一個張文，會出現！」甚至預告8波攻擊，範圍涵蓋北捷、台鐵39個車站。

廣告 廣告

發文的林姓涉案人，落網時供稱「只是開玩笑」，由於正值敏感時機，且犯行重大，因此，警方向檢方建請羈押。（圖／翻攝畫面）

雖然該篇貼文事後刪除，但已引發關注，轄區警方獲報展開調查，並於昨天（22日）下午1時許，循線拘提發文的林姓男子，他落網時供稱，「只是開玩笑」，由於正值敏感時機，警詢後，將他依恐嚇公眾罪移送，並向檢方建請羈押。

林口分局呼籲，民眾切勿在網路或社群媒體散布涉及暴力、威脅或足以引發恐慌之言論，即使非出於實際犯意，仍可能觸犯刑責。警方也提醒，若發現可疑或不當網路言論，請即時向警方通報，共同維護公共安全與網路秩序。

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

追北捷濫殺犯罪真相！檢警設「專線」讓全民供線索…防止真相石沉大海

基隆恐怖車禍！衝撞人行道一對男女「她倒地鮮血直流」駕駛還迴轉再撞

哈雷重機被縱火燒毀！苦主哀號…黑歷史被挖遭酸「惡人惡報，張文燒掉」

屏東警界性騷案3件2成立！偵查隊長「叫女警喝農藥」遭調職、記2申誡

