下一個攻擊高雄車站？ 男大生轉發PO文「5萬交保」

12/19星期五，有PO文點名高雄車站，表示12/25會有比北捷更大的事件，檢調在昨天（20日）逮捕一名20多歲的陳姓男大生，他用新帳號大量轉發恐攻PO文，他解釋是要提醒大家，只是忘了標記，被以5萬元交保。但原PO的IP在境外越南，到底是誰，至今還沒找到。高雄車站進出的乘客依舊人心惶惶，人群中低頭族變少了，戴耳機的人也減少了，警方不敢大意，仍然加強維安。

穿著運動褲、球鞋的陳姓男大生被調查局幹員逮捕，一查發現他辦新帳號，轉發恐攻PO文，陳姓男大生昨天被逮捕，他表示是轉發提醒別人，只是忘了標記。檢查官複訊後認為沒羈押必要，以5萬元交保。

高雄橋頭地檢署襄閱檢察官顏郁山：「被告陳某所為涉犯刑法恐嚇公眾等罪嫌，經檢察官蔡婷潔訊問後，認（被告）犯罪嫌疑重大，諭知交保新台幣5萬元。」

雖然轉傳PO文者抓到了，不過原PO還沒找到，而下一個被點名的高雄車站，現場來往的乘客依舊相當緊張。車站裡鐵路員警持長槍，荷槍實彈上緊發條巡邏，不敢大意，畢竟PO文點名高雄車站，一查是境外帳號，IP可能在越南。

除了一名轉發者到案，還有4組帳號大量轉發，至今還在查，連原PO都還沒找到，就算刪文了，但原PO者沒到案，民眾依舊人心惶惶。

高雄市民vs.記者：「這裡比較害怕，因為他說12/25會來。」

高雄市民vs.記者：「多多少少還是會，就還是怕他忽然出現之類的。」

高雄市民vs.記者：「會多多少少會影響，你有感覺到這個氣氛，對，大家會比較小心一點。」

中央公園耶誕節活動有市集，又有演唱會跟耶誕燈飾，越晚人潮越多，警方嚴陣以待，還出動空拍機。

高雄新興分局副分局長林鑫宏：「較平日警力增加了3倍，一共61名制服跟刑事，都會全員荷槍實彈。」

記者vs.民眾：「（是看到滿多警察比較安心啊），對，覺得很安心。」

加上線上待命人力，新興分局警力至少破百人，加強巡邏及周邊交通，就是要避免民眾恐慌。但發文者一天沒找到，民眾恐怕也無法放心。

