「下一個是你？」北韓高中生看《魷魚遊戲》遭公開處決 學生被迫目睹悲慘下場

脫北者受國際特赦組織訪談時表示，有高中生因為看了《魷魚遊戲》遭處決。圖／翻攝自《Squid Game》臉書

隨著南韓流行文化風靡國際，其作品也快速地在北韓流傳，不過這竟成為北韓政府處決民眾的理由。脫北者接受國際特赦組織（Amnesty International）訪談時，表示有高中生因為觀看《魷魚遊戲》就被處決，當局甚至會組織學生前往觀看過程，作為「思想教育」的一部分。

綜合媒體報導，國際特赦組織2025年對25名脫北者訪談。他們大多是2019至2020年間逃離的15至25歲年輕人，描述北韓鐵幕裡的生活。脫北者表示，接觸南韓流行文化被當局視為嚴重的罪行，有人因為觀看或傳播這些內容受罰，甚至處決，還會組織群眾前往觀看。

一名脫北者從逃出的親友處得知，有人因為看了《魷魚遊戲》遭到處決，當中還有高中生；還有見證者表示，她在16、17歲時，就被帶去觀看執行死刑的過程。他們直言「這就是為了給我們洗腦和教育，如果你看了，你也會落得同樣的下場」。

根據北韓2020年通過的《反動思想文化排斥法》規定，觀看或持有南韓電視劇、電影或音樂者都將被判處5至15年勞改；傳播「大量」內容或組織集體觀看者將處以重刑，包括死刑。過去有媒體報導也證明法規被落實，如2021年就有青少年收聽防彈少年團（BTS）歌曲受罰。不過脫北者也透露，北韓官場腐敗，富裕的家庭可以行賄來逃避懲罰。

國際特赦組織副區域主任布魯克斯（Sarah Brooks）表示，「這個建立在恐懼和腐敗之上的制度，違反了基本的正義原則和國際公認的人權。它必須被解散。」



