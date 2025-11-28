下一個柯P？名醫讚柯文哲：影響力勝蔣渭水

▲精神科醫師沈政男認為，柯文哲比老學長蔣渭水犧牲更大，而且將會發揮更大的影響力。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨前主席柯文哲因京華城與政治獻金案，累計遭羈押近一年，在今年9月以7000萬交保獲釋，終於能夠與家人團聚。而柯文哲的動向也備受外界關注，近日傳出他已經返回黨部辦公，大家都可以向他請益，這也讓民眾黨「兩個太陽」更甚囂塵上。對此，精神科醫師沈政男認為，柯文哲比老學長蔣渭水犧牲更大，而且將會發揮更大的影響力！

沈政男指出，柯文哲當選市長以後，自己馬上改採監督的立場，寫了好多文章批評，柯也從來沒有回應或接觸，一直到2019年10月，才由一位幕僚學弟，也是台大醫學系畢業，跟沈聯絡，要他到市府給柯市長與幾位幕僚演講，後來成行了，柯這時才知道了他。那幾年好多人圍繞在柯文哲身邊，柯P長、柯P短，叫得好親切熱烈，看他當時有沒有去蹭柯P？

沈政男提到，記得那時有一個精神醫學界很有名的教授跟他加好友，還以柯P為典範說，在醫學上與政治上，彼此都不如柯。然而，直到2024的總統選舉，自己對於藍白要合不合，都還在大力批判，理由就是這時候柯文哲需要的是建議與督促，而不是在那邊蹭。然後就發生了柯的落難事件。

「我從沒想過，2014挺過柯P的醫界人士，到了2024，只剩我一人在挺他。」沈政男續指，事實上那時非醫界人士，除了柯文哲所屬政黨與周遭的人士，也都跑得差不多了。京華城案爆發以後，他第一時間就寫了好多澄清的文章，比柯文哲所屬政黨與周遭的人士更快更詳實，並將許多學者專家的論點，寫成民眾可以共鳴的文章，貼在好多媒體都會引用的臉書版面，發揮影響力。

沈政男強調，他挺不挺一個政治人物或政黨，不是憑關係、利害、直覺與情緒，自己是專業的時事評論家，都是用理性與周延的思辨來做出判斷。但他用直覺就知道，後來也用許多文字證明，一個有世界名醫光環的人，犧牲自己從政，怎麼會去亂搞那些對醫生來說不是很多的非份之財？用常識想，就不通嘛！

「11年過去了，我就問，下一個柯P在哪裡？有誰願意犧牲不要說名醫，普通醫生光環就好，棄醫從政？」沈政男喊話柯文哲，在發生了這麼多事情以後，「你的學弟我才確認，你比老學長蔣渭水，犧牲更大！而且，將會發揮更大的影響力！」

