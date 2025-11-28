下一個柯P？名醫讚柯文哲：影響力勝蔣渭水
[NOWnews今日新聞] 民眾黨前主席柯文哲因京華城與政治獻金案，累計遭羈押近一年，在今年9月以7000萬交保獲釋，終於能夠與家人團聚。而柯文哲的動向也備受外界關注，近日傳出他已經返回黨部辦公，大家都可以向他請益，這也讓民眾黨「兩個太陽」更甚囂塵上。對此，精神科醫師沈政男認為，柯文哲比老學長蔣渭水犧牲更大，而且將會發揮更大的影響力！
沈政男指出，柯文哲當選市長以後，自己馬上改採監督的立場，寫了好多文章批評，柯也從來沒有回應或接觸，一直到2019年10月，才由一位幕僚學弟，也是台大醫學系畢業，跟沈聯絡，要他到市府給柯市長與幾位幕僚演講，後來成行了，柯這時才知道了他。那幾年好多人圍繞在柯文哲身邊，柯P長、柯P短，叫得好親切熱烈，看他當時有沒有去蹭柯P？
沈政男提到，記得那時有一個精神醫學界很有名的教授跟他加好友，還以柯P為典範說，在醫學上與政治上，彼此都不如柯。然而，直到2024的總統選舉，自己對於藍白要合不合，都還在大力批判，理由就是這時候柯文哲需要的是建議與督促，而不是在那邊蹭。然後就發生了柯的落難事件。
「我從沒想過，2014挺過柯P的醫界人士，到了2024，只剩我一人在挺他。」沈政男續指，事實上那時非醫界人士，除了柯文哲所屬政黨與周遭的人士，也都跑得差不多了。京華城案爆發以後，他第一時間就寫了好多澄清的文章，比柯文哲所屬政黨與周遭的人士更快更詳實，並將許多學者專家的論點，寫成民眾可以共鳴的文章，貼在好多媒體都會引用的臉書版面，發揮影響力。
沈政男強調，他挺不挺一個政治人物或政黨，不是憑關係、利害、直覺與情緒，自己是專業的時事評論家，都是用理性與周延的思辨來做出判斷。但他用直覺就知道，後來也用許多文字證明，一個有世界名醫光環的人，犧牲自己從政，怎麼會去亂搞那些對醫生來說不是很多的非份之財？用常識想，就不通嘛！
「11年過去了，我就問，下一個柯P在哪裡？有誰願意犧牲不要說名醫，普通醫生光環就好，棄醫從政？」沈政男喊話柯文哲，在發生了這麼多事情以後，「你的學弟我才確認，你比老學長蔣渭水，犧牲更大！而且，將會發揮更大的影響力！」
更多 NOWnews 今日新聞 報導
台旅客獲釋了！阿布達比遭5警押走 本尊傻眼爆「這原因」被捕
台積電怒告羅唯仁「只是表面」？旅美教授驚爆內幕：一齣舞台劇
「全民皆兵」來臨？賴清德砸1.25兆軍購 她示警：上戰場了
其他人也在看
陳柏霖財務陷窘境？出手闊綽曾自爆「出國只是為了吃個飯」
陳柏霖近來不僅爆出閃兵、遭起訴2年8個月，《鏡報》今（28日）接獲獨家爆料，指他財務狀況不如外界所想豐盈，連50萬的閃兵交保金都是跟朋友周轉。據了解， 陳柏霖私下經常花大錢旅遊、品嚐美食，甚至曾在唐綺陽的節目中自爆「出國只是為了吃個飯」。鏡報 ・ 2 小時前
屈中恆赴陸遭嗆劣跡藝人！Vicky出面揭他失業「收入慘況」：壓力很大
57歲藝人屈中恆2006年因為吸食大麻，8月他與導演賴聲川前往中國宣傳《寶島一村》舞台劇，結果遭到觀眾嗆聲是「劣跡藝人」，事後遭到換角。如今事隔3個月，老婆Vicky昨錄影受訪坦言收入大受影響，目前就是先穩固台灣市場，希望可以有更多機會再開拓財源。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次
演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前
獨家／陳柏霖閃兵50萬交保金竟是「借來的」 脫罩受訪遭網酸：還笑得出來
男神陳柏霖一直以來代言、戲約不斷，爆出閃兵、遭起訴2年8個月後，讓他演藝事業全面停擺，恐將面臨龐大違約金，而他財務狀況不如外界所想豐盈，如今爆出連50萬的交保金都是跟朋友周轉。鏡報 ・ 7 小時前
粿粿不倫王子！命理師驚曝「兩人才是正緣」內幕 范姜彥豐是局外人
范姜彥豐上月29日驚拋震撼彈，拍片指控妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌好友王子（邱勝翊），事後王子坦言對女方關心超出朋友界線，另粿粿則道歉認了行為踰矩，據悉三人目前將轉私下協商。命理師沈嶸以靈學角度透露，其實粿粿與范姜無緣有分、沒真愛能量，反倒和王子竟是先天正緣，兩人前世不僅做過一世夫妻、粿粿還非常愛王子，因此范姜從頭到尾就是個局外人。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
（專訪）小禎幫腔胡瓜反燒到自己 前夫李進良再補刀
李進良擔任好友温昇豪首度監製、主演的影集《整形過後》顧問，他與和小禎育有的 18 歲女兒 Emma也在劇中首次演出，飾演整外名醫温昇豪的女兒，可說是「本色出演」。Emma 從小生活與整形密不可分，被問到女兒是否有想整的部分，他回：「我想讓她有天使臉孔，魔鬼身材，但就算是自己女兒，也要尊重客戶隱私。」自由時報 ・ 1 天前
57歲沈玉琳罹血癌「12月能出院」！潘若迪鬆口了 親吐他最新病況
57歲藝人沈玉琳今年7月29日入院，持續對抗血癌中，目前飲食、作息恢復正常，增胖了一點，且偶爾可以返家，好友潘若迪27日受訪，再度更新沈玉琳近況，「他很好，不用擔心，大概12月應該就可以完完全全的，可以讓自己好好休息了。」認為對方下個月就能順利出院。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
49歲關穎曝更年期陷低潮 「理智線斷掉」老公扛雙重考驗
藝人關穎27日出席2025 第一屆蘋果愛美獎頒獎典禮，除了注重保養，49歲的她也坦然面對年歲的漸長，大方分享更年期的經歷。承認有一陣子陷入低潮，怎麼瘦都瘦不下來，理智線也很容易斷掉，笑說老公需要擔待比較多，因為女兒剛好也在經歷青春期，可謂雙重考驗。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 21 小時前
「國民爺爺」李順載出殯！河智苑淚崩：把老師放心裡 後輩演員鞠躬送別
南韓「國民爺爺」李順載於25日凌晨離世，享年91歲。今（27日）天清晨5點30分，在首爾松坡區的首爾峨山醫院舉行告別式與發引儀式，演藝圈大批後輩到場送他最後一程，現場氣氛哀戚沉重。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
孫淑媚被誘拐為戲犧牲！她揭「片場秘辛」全劇組嚇到 喊：為什麼只有我
由林孝謙執導的新片《陽光女子合唱團》，集結台灣重量級女演員陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、孫淑媚、陳庭妮、苗可麗、何曼希共同演繹一群逞兇鬥狠的監獄女子，最後因為對於孩子的愛轉身成爲合唱團的感人故事，贏得好口碑也在金馬觀眾票選拿下最受歡迎電影榜首。來不及在金馬影展看到電影的粉絲也不用著急，《陽光女子合唱團》將於12月24-28日搶先口碑場、12月31日全台上映。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
遭F4排除 朱孝天「個人演唱會爆哭」 傳票房超慘打3.8折...最後竟可免費入場
F4今年在五月天的大巨蛋演唱會合體復出，接著也到上海場擔任嘉賓，就傳出將緊鑼密鼓地籌劃新專輯跟新巡演，沒想到朱孝天卻一直透過直播爆料，後來直接被除名，演唱會僅以F3 言承旭、周渝民、吳建豪為主。日前朱孝天以個人身份在廣東舉辦演唱會，期間一度哽咽落淚，27日傳出是因為票房不如預期。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
獨家／朱孝天直率個性惹禍 下月F4上海演唱會成局外人
朱孝天近期個人巡演遇冷場，門票甚至出現人民幣50元「晚鳥票」就能入場的情況，甚至傳出朱孝天揚言不到八成上座率就不開唱。曾因F4而聲名大噪，成為人生代表作的他，卻公開表示不在意F4名利，不喜歡F4的歌曲，也不願刻意維持團體關係。他在直播中多次洩漏F4復出進度，試錄新歌等尚未公開的團體計畫，如今這些直率與自我行為，使他被排除在下月上海《F☆FOREVER 恒星之城巡迴演唱會》之外，新專輯也無份，成了局外人。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
郭碧婷曬近照！ 網驚呼：跟向太一模一樣
郭碧婷與向佐結婚6年，育有1女1子，受到婆婆「向太」陳嵐疼愛。她昨在社群網站分享多張近照，其中幾張被網友指「好像向太」，婆媳的外貌越來越相似。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
接客串被放鴿子 汪東城直播批劇組：當初怎不想好再問
男星汪東城近年將事業重心移往中國，日前他直播透露，原本已答應一個客串邀約，卻突遭劇組以「角色年齡設定問題」為由婉拒，讓他不悅直言：當初怎麼不想好才問」鏡新聞 ・ 1 天前
失戀女都該跟謝欣穎學！失戀後更美！40歲狀態巔峰的祕密：心態歸零、飲食管理、少女肌保養全部做到位
出道 20 多年，從鄰家女孩到現在的氛圍女神，她的狀態越來越好，其實關鍵從來不是刻意變美，而是學會與自己身心同步前進。168斷食×少量剛好：讓身體回到輕盈的節奏曾因壓力胖過、瘦過，也焦慮過的謝欣穎，現在反而更懂得溫柔對待身體。她採行 168 斷食法...styletc ・ 5 小時前
「小鬼」黃鴻升42歲冥誕！《玩很大》連5年送祝福 14字逼哭粉絲
男星黃鴻升（小鬼）在2020年因主動脈剝離過世，讓許多粉絲難過不已，而今（28日）黃鴻升迎來42歲冥誕，除了親友送上祝福外，生前所主持的節目《綜藝玩很大》更是五年來沒遲送祝福，一番話語惹哭眾粉絲。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
媽媽癌症復發離世！宋芸樺靈骨塔哭到崩潰…認：不是在演戲
宋芸樺在影集《人浮於愛》飾演角色潘心彤，坦言這個角色對她來說非常難詮釋，因為角色在劇中經歷了很多階段的自我成長，最大的困難點在於如何去理解跟感受她的這些過程，而她也曾與角色相似：「以前的我也曾常把自己放在最後面，把別人的感受與想法擺第一，雖然我現在已經跨過那個階段，但看到角色就讓我回想起以前的狀態，就覺得非常心疼這個角色。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
坤達還沒回歸《玩很大》 KID曝錄影氛圍「陰陰的」
Energy坤達近期捲入閃兵役案，先前傳出他即將回歸《綜藝玩很大》主持崗位，正好主持人之一的KID林柏昇，26日參加麥卡貝新節目《真料理兩鍋論》記者會。KID表示，目前坤達還未回歸錄影，但他和吳宗憲都有給予關心。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
許瑋甯、邱澤大婚今晚登場！賓客齊聚半個演藝圈 「最強媒人團」曝光
登記結婚近4年的明星夫妻檔許瑋甯和邱澤，在今年7月喜迎1子「lan」後，終於在今（28）日晚間於台北文華東方酒店舉行盛大婚宴。鏡報 ・ 1 小時前
顏曉筠車禍「白家綺代打救火」！ 與老公對戲笑場NG
儘管是臨危受命，白家綺透露也對角色狀態瞭若指掌，身為《好運來》的忠實觀眾，她強調顏曉筠的演出無可取代，「但我相信大家會體諒、會接受，現在的任務就是希望能幫助劇情線好好收尾，不讓觀眾失望。」白家綺也更謝謝正在拍攝《阿松與阿暖》的劇組，因為她兩邊拍戲的關係，...CTWANT ・ 1 天前