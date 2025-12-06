下一個要封TikTok？鄭麗文轟卓榮泰威權心態

▲行政院長卓榮泰5日接受專訪說，小紅書完全不理會政府的任何要求，TikTok雖然相對配合，但若不改善也不能容忍。（圖／行政院提供）

[NOWnews今日新聞] 內政部依《詐欺犯罪危害防制條例》，對「小紅書」App發布網際網路停止解析或限制接取命令。行政院長卓榮泰5日接受專訪說，小紅書完全不理會政府的任何要求，TikTok雖然相對配合，但若不改善也不能容忍。國民黨主席鄭麗文今（6）日受訪轟，卓榮泰完全暴露民進黨政府的「威權、反民主心態」。

鄭麗文指出，民進黨先前推動「數位中介法」已引發強烈反彈，如今卻再以國安與反詐為名箝制網路言論。她表示，真正的詐騙問題政府未能有效處理，卻選擇封殺平台，凸顯背後的政治意識形態。

鄭麗文質疑，民進黨為何對台灣青年如此缺乏信心，甚至引發外界對「數位戒嚴」的疑慮，這樣的做法無助民主發展。她批評，政府若依政治偏好決定封鎖對象，不僅欠缺程序正義，也可能違法違憲，台灣是法治社會，政府必須依法行政，不應「想打壓誰就打壓誰」，呼籲民進黨政府應停止獨裁式管理，回到正常民主軌道。

