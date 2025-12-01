下一個諾貝爾獎得主？中研院今表揚6位年輕優秀學者

中央研究院今日舉辦「2025年年輕學者研究成果獎」與「第14屆人文及社會科學學術性專書獎」頒獎典禮，表揚6位優秀年輕學者、5本專書作者。(記者林曉雲攝)

〔記者林曉雲／台北報導〕下一個諾貝爾獎得主？總統賴清德強調未來30年內台灣在醫學、物理、化學等領域，至少要得3個諾貝爾獎。中央研究院今(1日)舉辦「2025年年輕學者研究成果獎」與「第14屆人文及社會科學學術性專書獎」頒獎典禮，表揚6位優秀年輕學者、5本專書作者。其中，中研院資訊科學研究所副研究員王建堯，以創新神經網路設計與表徵學習方法，推動即時物件偵測與邊緣AI發展，其開源程式碼已被引用總計逾5萬次，獲年輕學者研究成果獎肯定。

廣告 廣告

中研院院長廖俊智表示，年輕學者得獎的責任更大，要更努力朝解決更多更重要的問題前進；而專書著作多半要花4、5年才可能完成，功力更深厚，困難度更大，故設立專書獎強調其重要性。

王建堯說明其研究，突破以往AI須依賴雲端與昂貴設備的限制，提出一種可在手機、車載與邊緣端運行的輕量化網路架構，讓網路具更高效率、偏誤更低、推論更快速，該技術開放後5年間，已被全球研究與開發團隊使用超過5萬次，去(2024年)被Google Scholar Metrics 評為全球最具影響力論文之一，此成果不僅提升台灣與中研院在AI領域的能見度，也讓AI走進各種日常裝置，擴大應用可能性，證明台灣可以做到世界級的研究成果。

「年輕學者研究成果獎」得獎者還包括國立清華大學化學工程學系副教授楊東翰(成功開創高熵合金奈米晶體設計與應用新典範)、分子生物研究所副研究員陳昇宏(發現氧化還原動態與鐵死亡之間的關鍵系統性機制)、歷史語言研究所副研究員孔令偉(運用數位人文技術研究明清時期中國與內亞邊疆)、政治學研究所副研究員沈智新(探討散播假訊息維繫統治穩定的可能性)、經濟研究所副研究員楊宗翰(建立大型動態量化貿易模型)，可各獲30萬元獎金 。

此外，專書獎得主包括中研院政治學研究所副研究員鮑彤(Nathan F. Batto)，著作中文名為「讓拳拳算數：國會肢體衝突的個人邏輯」；中研院歷史語言研究所兼任研究員黃寬重、國立台灣大學中國文學系教授高嘉謙、國立中興大學外國語文學系教授陳春美、國立政治大學英國語文學系講座教授陳音頤同獲表揚，可各獲60萬元獎金。

中研院資訊科學研究所副研究員王建堯，以創新神經網路設計與表徵學習方法，推動即時物件偵測與邊緣AI發展，其開源程式碼已被引用總計逾5萬次，獲年輕學者研究成果獎肯定。(記者林曉雲攝)

中研院長廖俊智(右)今頒發「第14屆人文及社會科學學術性專書獎」給中研院政治學研究所副研究員鮑彤(Nathan F. Batto)(左)。(記者林曉雲攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

賴清德妙引「經典廣告詞」 重申台灣30年內3領域至少3個諾貝爾獎

下探13度！週二晚間起降溫 本週天氣1圖看懂

禁日旅遊半個月！日本旅遊業1反應中國傻了

「明年11/28」千萬別出國！ 一票台灣人見原因秒標記行事曆

