下一場危機可能除了戰爭，還有新聞：從以色列看到的台灣隱患（示意圖由ChatGPT 5 依指令生成）

以色列的戰火仍未停息，台灣的天空也長年籠罩在另一種威脅之下。

中共武力犯台並非假設，而是具體的、持續的、制度性的壓迫；

它像一種緩慢而堅硬的氣壓，壓在整個社會的動脈之上。

就在這樣的國安現實中，我讀到了以色列《第二電視與廣播管理局》公評人 David Regev 2024 年的年度報告[1]。這份在戰火、瓦礫與悲痛之間誕生的文件，卻讓我一次又一次想到台灣。

不是因為台灣現在也有戰爭；

而是 我們在外部威脅尚未引爆戰火之前，媒體就已被內部的政治化所侵蝕。

而這樣的侵蝕，比戰爭還致命——因為它發生在語言裡、在認知裡、在我們每天觀看世界的方式裡。

以色列在戰爭中努力守住新聞底線；台灣卻在尚無戰事中失去新聞的武器

以色列的主持人與記者在戰時，因承受極大心理壓力而言行失準；

而觀眾在高張力的環境裡，把每一句話放大成政治宣示。

那是戰時心理。

那個反應可以理解。

但台灣的情況更令人擔憂：

台灣尚未爆發戰火，卻長期讓媒體在政治引力下滑入立場化的深淵。

我們看到主持人在鏡頭前「先表態、後報導」；

我們看到記者在社群媒體上成為某方的陣線士兵；

我們看到新聞台公開以政治顏色區分市場。

以色列在戰火中努力守住中立；

台灣卻把中立交付給政治光譜和市場機制去競標。

社會不再相信共同真相。

這不是自由，而是新聞專業的撤退。

影射成為語言，語言成為武器——台灣的資訊環境比炮火更危險

以色列公評人報告中有一段深刻提醒：

戰時的每一項資訊都應視為「初步」，需等待查證。

然而，在台灣，影射早已不是例外語法，而是媒體文化的一部分：

「據了解……」

「有人質疑……」

「外界傳出……」

「某高層透露……」

這些被台灣記者深植的語法，本質上是一種「不須證據的暗示式報導」。

它剝奪了觀眾確認真相的能力，只留下模稜兩可的懸念。

在資訊時代，影射不再是輕聲低語，而是一種武器化的語言。

它穿越頻道、平台與聊天室，速度快過任何事實查核稿。

這正是我們比以色列更危險之處——

他們在戰時小心驗證；

我們在戰爭或許即將來到的壓力下胡亂猜測。

偏頗不是意外，而是商業模式——台灣媒體把自己做成政黨補給線

在以色列，媒體因戰爭而急遽對立，左右互指偏頗。

這是社會極端壓力下的結果。

但台灣的偏頗更深層：

它不是壓力下的反應，而是「商業模式」本身。

政治偏頗在台灣是一種「可出售的內容設計」：

政論節目不是為了討論，而是為了激化衝突。

來賓不是為了提供知識，而是為了提供怒氣。

觀眾不是為了理解，而是為了鞏固自身立場。

觀眾不再看新聞，而是在「看自己支持的陣營怎麼罵對方」。

媒體不再提供資訊，而是在販售情緒與戰意。

社會不再相信共同真相。

以色列公評人說：媒體不應加深社會裂縫。

但在台灣，加深裂縫本身已是節目的一部分，而撕裂，也是一種收視率的工程。

這樣的結構比敵機飛來更可怕，因為它是在民主制度內部慢性地侵蝕民意、腐蝕信任。

節目取消、主持人更換，被視為政治訊號——台灣的媒體已成政治氣壓計

以色列在戰時，節目異動極易被解讀為政治風向。

但至少他們有完整的制度監管，且在危機中努力保持透明。

台灣則是：

節目是否續播？

主持人是否換人？

哪些議題能不能碰？

哪個時段要誰來坐？

這些都不是「內容專業」或「觀眾需求」決定的，

而是政治壓力、市場計算、與董事會佈局交織的結果。

當節目表變成權力表，新聞室自然失去靈魂。

台灣媒體早已不是看今天要播什麼，而是在看「今天政治風向從哪裡吹來」。

真正的戰場也許尚未到來，但媒體的崩塌可能比戰爭先一步發生

以色列公評人寫道：「在戰時，你很容易忘記記者也是人。」

台灣的情況卻是：

在外部威脅下，我們其實更需要媒體保持冷靜、專業、嚴謹；

但我們卻讓媒體成為最先陷入戰爭姿態的角色。

而這樣的媒體生態，正好符合外部威權最期待看到的樣子：

內部分裂；

對立擴張；

公共信任下滑；

社會不再相信共同真相；

這正是認知戰中最致命的失血。

一個沒有共同事實的社會，是最容易被攻擊的社會。

在這個脆弱的時代，我們必須清楚一件事：

新聞不是上戰場的武器，而是阻止我們成為戰場的最後防線。

如果媒體再不重建倫理，

再不割捨影射，

再不放下政治誘惑，

再不回到查證與多元、對話與平衡，

再不記起「事實才是最有力的武器，

那麼，

戰爭可能還未到來，

但民主的防線已經崩塌一半。

而這，

才是比任何戰爭更大的傷害。

[1] David Regev，是以色列「第二電視與廣播管理局」（Second Authority for Television and Radio）的公評人，是國際公評人組織ONO會員，他剛剛發布了 2024 年年度報告：https://www.rashut2.org.il/%D7%93%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA/%D7%93%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8?utm_source=chatgpt.com。這份資料為希伯來文所撰寫。 如果讀者想要閱讀 David Regev 根據該年度報告為ONO寫的 “Between Two Wars”一文，連結如下：

https://newsombuds.org/wp-content/uploads/2023/10/David-Regev-Between-two-wars.pdf?utm