下一場大流行比新冠疫情更慘烈？法國巴斯德研究所示警：人類正面臨致命的「免疫真空」

法國巴斯德研究所（Institut Pasteur）是曾經首批發出新冠病毒（COVID-19）警訊的​傳染病研究權威，該所​呼吸道感染中心醫學主任瑪麗-安妮·拉梅克斯-韋爾蒂（Marie-Anne Rameix-Welti）27日接受《路透》專訪時，直言人類社會目前仍籠罩在大流行病的陰影之下。因為一旦目前在野生鳥類、家禽甚至哺乳動物間肆虐的禽流感病毒發生突變，使之具備「人傳人」的能力，全世界面臨的衝擊與挑戰，恐怕將比COVID-19的疫情更為慘烈。

廣告 廣告

拉梅克斯-韋爾蒂指出，人類對於季節性流感病毒（如 H1 和 H3 亞型）通常具備一定的免疫記憶或抗體保護，這是我們與流感共存百年的演化結果。然而，對於目前正在動物界流竄的 H5 型禽流感病毒，人類的免疫系統卻幾乎等同白紙一張——就如同 2019 年底我們面對新冠病毒的情況一樣，處於完全的「免疫真空」狀態。

拉梅克斯-韋爾蒂在巴黎的實驗室表示：「我們最恐懼的劇本，是病毒適應了哺乳動物，特別是人類，最終演化出人際傳播的能力。那一刻，它將成為一種大流行病毒。」

新聞小補帖：巴斯德研究所（Institut Pasteur） 位於法國巴黎，成立於 1887 年，是以法國化學家、微生物學家路易·巴斯德（Louis Pasteur）命名的非營利私人基金會。該機構是全球傳染病研究的頂尖重鎮，歷史上有多位科學家獲得諾貝爾獎。

更令人不安的是病毒攻擊對象的差異。COVID-19 雖然狡猾，但其重症與死亡主要集中在高齡者與免疫功能不全的脆弱族群。相比之下，流感病毒——特別是高致病性禽流感——往往有能力擊倒身強體壯的健康成年人、甚至是兒童。這不禁讓人聯想到1918年的「西班牙流感」，當時有無數青壯年倒在病毒的感染之下。拉梅克斯-韋爾蒂說：​「禽流感大流行的嚴重程度可能相當劇烈，甚至比我們剛經歷過的大流行（COVID-19）更為嚴重。」

華盛頓州的警鐘

事實上，美國華盛頓州這個月才通報了全球首例H5N5禽流感的人類感染個案。一名患有潛在疾病的男子在出現症狀後，於上週不幸離世。雖然這類個案目前多半是與受感染動物有密切接觸的結果，但病毒跨物種的頻率正在增加。而高致病性禽流感早已導致全球數以億計的家禽遭到撲殺，法國西南部加斯科涅（Gascony）地區——著名的鴨肝醬產地——的鴨舍內空空蕩蕩，就是大自然向人類發出的無聲抗議。

根據世界衛生組織（WHO）最新的禽流感疫情報告，自2003年至2025年間，全球已記錄了近1,000起人類感染禽流感病例，主要集中在埃及、印尼和越南。更令人心驚的數字是感染禽流感的死亡率——在確診病例中，有高達48%的患者最終死亡。禽流感病毒已經重創農業經濟，若是在人類身上真的普遍有將近一半的致死率、再加上高傳染力，後果確實不堪設想。

WOAH ：無需恐慌，但應保持敬畏

在巴斯德研究所發出警示的同時，世界動物衛生組織（WOAH）科學部負責人葛雷格里奧·托雷斯（Gregorio Torres）則提供了另一種觀點的解讀。托雷斯強調，儘管風險存在，但目前發生「人類大流行」的機率仍然偏低：「我們需要做好準備，以便在危機來臨時能盡早反應。但就目前而言，你依然可以快樂地在森林裡漫步，安心地吃雞肉和雞蛋，享受你的生活。」

拉梅克斯-韋爾蒂教授也承認，相較於新冠疫情爆發初期的手足無措，世界在應對禽流感突變上，擁有更堅實的防線。包括世界各國已經建立具體的預防措施，儲備了特定的抗病毒藥物、更擁有現成的候選疫苗，並且掌握了快速生產疫苗的技術，這些準備目前看來確實可以對抗禽流感病毒。

更多風傳媒報導

