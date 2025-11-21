「下一季是零，再下一季也是零」 黃仁勳估中國AI晶片市場規模上看2000億美元，呼籲川普政府快解禁

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳近日再度公開談論美中科技關係，強調在全球人工智慧（AI）競爭快速升溫的關鍵時刻，美國是否能夠進入中國市場，將深刻形塑未來的科技版圖。他指出，中國不僅是輝達的重要客源，更是支撐美國AI研發投入的重要市場，各界不能忽視其戰略價值。



黃仁勳在美國時間 11 月 20 日播出的福斯財經網節目《The Claman Countdown》中受訪時直言，若美國希望維持在AI技術與產業的全球領先地位，就必須重新調整對中國市場的態度。他表示，美國企業在中國的競爭能力不僅攸關自身營收，更是整體科技供應鏈健全與否的重要環節。

希望美中尋得「可行的方式」在科技領域互動

黃仁勳提到，美國若能恢復在中國的AI相關供應，不僅能促進自身科技產業的發展，也能讓中國受惠於更先進的技術生態。他說，輝達將持續向華府與北京溝通，希望在現行出口限制下尋得「可行的方式」，讓雙邊在科技領域仍能維持健康互動。

不過，在美國現行政策限制下，輝達面對的挑戰已浮現。「我預測中國市場的銷售額將是零。下一季是零，再下一季也是零。」黃仁勳坦言，因出口禁令全面影響高階AI晶片供應，公司在中國市場的銷售幾乎陷入停滯。他透露，輝達已在財務預測中將未來兩季的中國營收設定為「零」，並指出在沒有政策突破前，這是最務實的估計。

黃仁勳強調，中國約有500億美元規模的AI晶片需求，並可能在本世代後段急速成長至2000億美元。他直言，美國企業被迫缺席這個市場，不只造成營收損失，也削弱美國加速投資AI研發的能力。他表示，希望未來仍有機會讓美企重新參與中國的巨大需求，但現階段只能在禁令框架內制定保守策略。

川普近期重申不向中國出口最先進AI晶片

黃仁勳的發言，是針對美國總統川普近期重申不向中國出口最先進AI晶片後所做出的回應。川普在11月2日播出的CBS《60 分鐘》專訪中再次表示，美國必須確保最尖端晶片技術不會外流，並強調「最先進的東西只有美國能擁有」。​

外界原先預期川普可能會在10月底南韓舉行的峰會期間，與中國國家主席習近平討論相關議題，但根據路透社報導，川普其後表示雙方並未觸及晶片管制問題。

