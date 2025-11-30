下一座生技神山？「驗血抓癌」太神 普生佈局精準醫療

財經中心／師瑞德報導

普生啟動「精準醫療＋保健品」雙引擎戰略，CLIA化學發光、AIO分子診斷與CellBio™癌檢系統成長動能強勁，自有品牌oh care銷售表現亮眼。透過異業合作、海外布局與產品創新，2026年營運展望樂觀，有望邁入下一波成長高峰。（示意圖／PIXABAY）

精準醫療大廠普生股份有限公司（股票代碼：4117）啟動「精準醫療＋生物保健品」雙引擎戰略已見成效。公司不僅持續擴大精準醫療設備與試劑整合的商業模式，也同步推動自有品牌「oh care 歐克威爾」在保健品市場的通路布局，在兩大業務群持續成長下，展望2026年整體營運可望再創高峰。

普生總經理林孟德指出，公司近年以「設備 × 試劑 × 服務」為核心構築精準醫療的整合式商模，使每台設備的佈建均能帶動穩定檢測試劑需求，打造可預期的經常性收入主力。目前普生三大核心產品包括 CLIA 化學發光免疫分析系統、ELISA 系統，以及 AIO 全自動化分子診斷系統。

廣告 廣告

滲透率與毛利同步提升

普生CLIA平台已開發多達81款高靈敏、高自動化試劑產品，涵蓋腫瘤標記物、甲狀腺功能、感染性疾病與代謝指標。第三季已率先取得5項TFDA醫療器材許可證，並與三家檢驗所展開合作；2026年預計再送件20款試劑申請TFDA與歐盟IVDR雙認證，進一步擴大市佔。

分子診斷方面，GBC AIO平台整合核酸萃取、擴增與數據分析功能於一體，可在2.5小時內完成全流程分析，現已取得訂單實績，並正申請醫材專案製造許可，鎖定醫院、診所與第三方實驗室為應用場域。

ELISA系統則以肝炎、HIV與腫瘤標記物檢測為主，普生以自有儀器配套全自動化處理方案，積極拓展拉丁美洲、東南亞與中東市場。林孟德透露，已在巴西、印度等地取得實績，並持續加速歐洲與馬來西亞註冊進程。

搶攻癌症早篩與術後監控市場

在癌症精準檢測領域，普生開發的 CellBio™ 循環腫瘤細胞（CTC）檢測系統，為台灣市場少數進入實務應用的非侵入性技術。林孟德指出：「CTC結合高精準性與低侵入性，提供癌症早篩與復發監控的全新解決方案，正逐步與台灣多家醫療機構推進合作落地。」

2025年底，普生與富邦產險進一步合作推出「保險 × 早篩」創新服務，將myCTC血液循環腫瘤檢測、甲狀腺癌篩檢與肝癌三合一檢測納入保戶健康管理機制。此舉將有助普生快速擴大民間市場滲透率，預期2026年起為營運注入明確成長動能。

保健品事業發力 銷售創歷年新高

在消費保健領域，普生自有品牌「oh care 歐克威爾」聚焦抗菌胜肽 P113 技術，涵蓋口腔護理、肌膚保養及抗菌清潔三大產品線，目前已成功進駐台灣超過500家實體通路（如大樹藥局、佑全、麗嬰房等）與30個全球電商平台（如Amazon）。2025年前三季銷售額已超越2024全年總量，顯示市場接受度與品牌力快速上升。

林孟德強調：「2026年我們預期將進入普生下一個營運成長循環，精準醫療與消費健康雙事業群將持續共振推進。」普生未來將持續開發高技術門檻產品、拓展醫院與診所合作密度，並加速海外經銷拓展，進一步鞏固 GBC 品牌於國際市場的知名度。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

今年最後一面！李珠珢變「獨眼龍」 離場前「這動作」暖哭全網

櫃買親自帶隊鍍金！「8」檔就戰鬥位置！

台股單週暴漲逾千點！大盤週線四連紅 「油電燃氣」成唯一敗將

塑化巨人AI附身！南亞攜手日東紡 靠「玻纖布」搶佔稀缺材料供應鏈

