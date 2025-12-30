下一座護國神山！國防產業發展不能等 經濟部：懇請大家支持國防預算！

記者李鴻典／台北報導

2025即將結束，但2026年預算仍未完成審查。經濟部今（30）天表示，國防產業發展不能等，投資國防，就是投資和平，支持國防產業發展，懇請大家支持國防預算！

經濟部在臉書貼出圖卡表示，剩不到2天，2025即將結束，但2026年預算仍未完成審查。2024年國防產業產值已超過4,900億元，對產業來說，國防預算不只是一組數字，而是推動台灣國防產業發展與自主的重要機會。

經濟部說明，規劃在2026年至2029年間，有系統性地繼續推動國防產業發展，如航太、船艦、無人載具及衛星產業，以軍帶民爭取全球機艦商機、推動自主技術研發，到建立無人機認證體系、測試場域與操作人才，再到發展次世代衛星設備與晶片、接軌國際科研計畫。

國防產業的發展與自主，不僅創造產值、守護國家，更有機會成為台灣下一座護國神山。經濟部強調，國防產業發展不能等，投資國防，就是投資和平，支持國防產業發展，懇請大家支持國防預算！

