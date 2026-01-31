下一座護國神山 漢翔布局美國助力無人機國家隊起飛

（中央社記者江明晏、游凱翔台中31日電）「下一座護國神山，聚焦在無人機」，漢翔公司董事長曹進平率領團隊力拚轉型，看好無人機需求擋不住，非紅供應鏈更是全球必然趨勢，漢翔正從傳統國機國造角色，轉向無人機整合平台與台美供應鏈橋梁，助力「台灣無人機國家隊」穩穩起飛。

在全球地緣政治升溫、不對稱戰力成為國防焦點之際，台灣航太指標企業漢翔航空正站在轉型關鍵點上。漢翔董事長曹進平接受中央社專訪時說，漢翔過去長期的使命就是「衛我國防」，在軍事國防的支持上，漢翔從不缺席，隨著高教機專案告一段落，轉型的力道也正加速並擴大。

漢翔轉型兩路並進 無人機成不對稱戰力核心

勇鷹高教機預計今年第3季交付完成，漢翔仍以軍用、民機、能源事業3大支柱為主軸。曹進平表示，轉型策略採「兩路並進」，一是持續擴大國機國造機隊的維修、性能提升以及消失性商源的處理等，二是加速布局無人機產業。

「隨著量產機的數量減少，30、40年機齡的機隊數量會再增加」，曹進平指出，未來維修、後勤與性能升級的需求只會持續擴充，漢翔正強化維保體系，提升服務量能，只要國防部或空軍的需求出現，隨時可接軌。

曹進平認為，「下一座護國神山，聚焦在無人機」，8年新台幣1.25兆元國防特別預算的核心精神，就是強化國家防衛韌性，而無人機正是最具代表性項目。

他分析，漢翔在無人機領域已從過去的「支援角色」，逐步轉向自主研發與產學研合作，並積極參與無人機與反制系統標案。漢翔目前已與國內廠商智飛、雷虎合作生產，和美國Vantor合作發展「無GPS環境視覺定位技術」，同時與Shield AI在軟體層面交流，建立多載台通用指管架構，強化無人機與有人機、不同載台之間的協同作戰能力。

「短期不一定立刻反映在漢翔營收，但對整個無人機生態系能力累積非常重要」，曹進平說。

除了無人機本體，反制系統也是重點布局，漢翔在去年航展已發表無人機反制系統。曹進平表示，軟殺部分接近完成，硬殺系統預計年中推出成品，初期鎖定國內關鍵基礎設施、國防與大型活動場域。

他指出，至於近岸、海雜波等複雜環境的適配性驗證，仍需依客戶需求進行測試；策略上，將先深耕國內市場，再逐步拓展海外。

漢翔整合無人機國家隊 非紅供應鏈成必然選項

曹進平直言，無人機的發展趨勢，在俄烏戰爭後已「銳不可擋」。以台灣無人機產業來看，關鍵零組件、晶片、通訊、導航、光學與任務模組具備完整能量。

「台灣無人機產業最需要整合能量」，他指出，台灣無人機多為中小企業，研發創意強，但若各自為政，對外接單反而分散力量。因此，漢翔擔任「台灣卓越無人機海外商機聯盟」主席，協助台廠之間互通有無、技術互補，讓生態系更平衡。

漢翔作為聯盟領頭羊，看好「台灣無人機國家隊」正穩穩起飛。聯盟成立1年多，成員數已從50多家一路成長至266家，並結合外交部、經濟部與外貿協會資源，積極參與國際展會，聯盟代表2月將前往新加坡航展，持續拓展海外商機。

過去中國品牌大疆在消費型無人機市占高達9成，但在國防與安全領域的市占已明顯下滑。台灣則成功打入美國Skydio、法國Parrot等體系，並成為波蘭等國重要採購來源。根據財政部關稅署統計，台灣2023年底無人機出口僅93架，至去年第4季已達7萬多架，顯示台灣成為全球非紅供應鏈「關鍵隊友」的地位顯著提升。

「非紅供應鏈是一個Must，是必然趨勢。」曹進平直言，俄烏戰爭讓全球清楚看到，無人機若存在資安與後台風險，戰力將直接受影響，全球一致公認台灣是自由民主國家，且台灣在無人機產業與整個航太產業上，一直扮演穩定供貨、優異水準跟品質輸出的角色，「訂單很快地轉到台灣來、無人機的趨勢是擋不住的。」

他也提到，聯盟已盤點供應鏈，推動資安要求，電池、馬達等關鍵零組件正逐步替代，原物料與成本障礙也在克服中，雖未訂出全面達陣100%「非紅供應鏈」時間表，但去紅化方向明確。

美國製造成關鍵布局 漢翔扮演台美橋梁角色

台美關稅談判達成協議，台灣企業將自主投資美國約2500億美元，美方也將擴大投資台灣「五大信賴產業」，其中涵蓋國防產業，為台美合作開啟新一波布局空間。

曹進平指出，漢翔赴美國亞利桑那州設廠，核心考量正是因應美國BAA（Buy American Act）政策，主打「短鏈」，提升交付速度與穩定性。尤其在無人機領域「有無限量的想像空間」，聯盟內已有不少業者與美國夥伴簽署合作協議、積極洽談訂單。

就實際規劃而言，曹進平說，漢翔美國新廠初期將以承接發動機零組件製造，後續是否擴大至無人機與其他航太製造，則需視當地法規、人力結構與成本條件而定，潛在客戶除美國軍方外，也涵蓋民間市場。

曹進平指出，漢翔美國廠未來還可協助國內業者在美國落地，符合當地政策與採購要求，成為台灣產業對美投資的支援平台；他指出，要說這是漢翔「台美合作最密切的時刻」，也不為過，未來將以此為基礎，深化台美產業合作的實質平台。（編輯：蔡素蓉、林克倫）1150131