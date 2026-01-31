下一座護國神山 漢翔布局美國助力無人機國家隊起飛
（中央社記者江明晏、游凱翔台中31日電）「下一座護國神山，聚焦在無人機」，漢翔公司董事長曹進平率領團隊力拚轉型，看好無人機需求擋不住，非紅供應鏈更是全球必然趨勢，漢翔正從傳統國機國造角色，轉向無人機整合平台與台美供應鏈橋梁，助力「台灣無人機國家隊」穩穩起飛。
在全球地緣政治升溫、不對稱戰力成為國防焦點之際，台灣航太指標企業漢翔航空正站在轉型關鍵點上。漢翔董事長曹進平接受中央社專訪時說，漢翔過去長期的使命就是「衛我國防」，在軍事國防的支持上，漢翔從不缺席，隨著高教機專案告一段落，轉型的力道也正加速並擴大。
漢翔轉型兩路並進 無人機成不對稱戰力核心
勇鷹高教機預計今年第3季交付完成，漢翔仍以軍用、民機、能源事業3大支柱為主軸。曹進平表示，轉型策略採「兩路並進」，一是持續擴大國機國造機隊的維修、性能提升以及消失性商源的處理等，二是加速布局無人機產業。
「隨著量產機的數量減少，30、40年機齡的機隊數量會再增加」，曹進平指出，未來維修、後勤與性能升級的需求只會持續擴充，漢翔正強化維保體系，提升服務量能，只要國防部或空軍的需求出現，隨時可接軌。
曹進平認為，「下一座護國神山，聚焦在無人機」，8年新台幣1.25兆元國防特別預算的核心精神，就是強化國家防衛韌性，而無人機正是最具代表性項目。
他分析，漢翔在無人機領域已從過去的「支援角色」，逐步轉向自主研發與產學研合作，並積極參與無人機與反制系統標案。漢翔目前已與國內廠商智飛、雷虎合作生產，和美國Vantor合作發展「無GPS環境視覺定位技術」，同時與Shield AI在軟體層面交流，建立多載台通用指管架構，強化無人機與有人機、不同載台之間的協同作戰能力。
「短期不一定立刻反映在漢翔營收，但對整個無人機生態系能力累積非常重要」，曹進平說。
除了無人機本體，反制系統也是重點布局，漢翔在去年航展已發表無人機反制系統。曹進平表示，軟殺部分接近完成，硬殺系統預計年中推出成品，初期鎖定國內關鍵基礎設施、國防與大型活動場域。
他指出，至於近岸、海雜波等複雜環境的適配性驗證，仍需依客戶需求進行測試；策略上，將先深耕國內市場，再逐步拓展海外。
漢翔整合無人機國家隊 非紅供應鏈成必然選項
曹進平直言，無人機的發展趨勢，在俄烏戰爭後已「銳不可擋」。以台灣無人機產業來看，關鍵零組件、晶片、通訊、導航、光學與任務模組具備完整能量。
「台灣無人機產業最需要整合能量」，他指出，台灣無人機多為中小企業，研發創意強，但若各自為政，對外接單反而分散力量。因此，漢翔擔任「台灣卓越無人機海外商機聯盟」主席，協助台廠之間互通有無、技術互補，讓生態系更平衡。
漢翔作為聯盟領頭羊，看好「台灣無人機國家隊」正穩穩起飛。聯盟成立1年多，成員數已從50多家一路成長至266家，並結合外交部、經濟部與外貿協會資源，積極參與國際展會，聯盟代表2月將前往新加坡航展，持續拓展海外商機。
過去中國品牌大疆在消費型無人機市占高達9成，但在國防與安全領域的市占已明顯下滑。台灣則成功打入美國Skydio、法國Parrot等體系，並成為波蘭等國重要採購來源。根據財政部關稅署統計，台灣2023年底無人機出口僅93架，至去年第4季已達7萬多架，顯示台灣成為全球非紅供應鏈「關鍵隊友」的地位顯著提升。
「非紅供應鏈是一個Must，是必然趨勢。」曹進平直言，俄烏戰爭讓全球清楚看到，無人機若存在資安與後台風險，戰力將直接受影響，全球一致公認台灣是自由民主國家，且台灣在無人機產業與整個航太產業上，一直扮演穩定供貨、優異水準跟品質輸出的角色，「訂單很快地轉到台灣來、無人機的趨勢是擋不住的。」
他也提到，聯盟已盤點供應鏈，推動資安要求，電池、馬達等關鍵零組件正逐步替代，原物料與成本障礙也在克服中，雖未訂出全面達陣100%「非紅供應鏈」時間表，但去紅化方向明確。
美國製造成關鍵布局 漢翔扮演台美橋梁角色
台美關稅談判達成協議，台灣企業將自主投資美國約2500億美元，美方也將擴大投資台灣「五大信賴產業」，其中涵蓋國防產業，為台美合作開啟新一波布局空間。
曹進平指出，漢翔赴美國亞利桑那州設廠，核心考量正是因應美國BAA（Buy American Act）政策，主打「短鏈」，提升交付速度與穩定性。尤其在無人機領域「有無限量的想像空間」，聯盟內已有不少業者與美國夥伴簽署合作協議、積極洽談訂單。
就實際規劃而言，曹進平說，漢翔美國新廠初期將以承接發動機零組件製造，後續是否擴大至無人機與其他航太製造，則需視當地法規、人力結構與成本條件而定，潛在客戶除美國軍方外，也涵蓋民間市場。
曹進平指出，漢翔美國廠未來還可協助國內業者在美國落地，符合當地政策與採購要求，成為台灣產業對美投資的支援平台；他指出，要說這是漢翔「台美合作最密切的時刻」，也不為過，未來將以此為基礎，深化台美產業合作的實質平台。（編輯：蔡素蓉、林克倫）1150131
其他人也在看
MLB》鄭宗哲4度遭DFA 美媒評有吸引力但不到長期規劃
2天前才在讓渡程序中被華盛頓國民挑走的台灣好手鄭宗哲，今天卻又被國民指定轉讓（DFA），這已經是他這個休季第4次被指定轉讓，預計近日就會再度進入讓渡名單，對此有美國媒體點出鄭宗哲具有某種程度的吸引力，但這個吸引力不足以讓他進入球隊長期規劃中。TSNA ・ 2 小時前 ・ 1則留言
離婚認愛喪偶單親爸爸新歡！Melody不忍全招了 「真實心聲」曝光
「Melody」殷悅於2023年宣布離婚後，與前夫吳育奇歷經長達2年的法律訴訟，直到去年才正式落幕。走出婚變的Melody認愛迎來第二春，也投入Podcast節目《姐妹悄悄話》，更跨足教育領域透過線上教學身分成為「英文老師」。Melody分享，在資訊爆炸的時代，清楚表達觀點與邏輯思考顯得格外重要。她認為，一個人不只要言之有物，還要能讓人信服，這也讓她深刻體會到「同頻」的重要性。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 13則留言
張又俠絕筆信瘋傳！驚爆阻習攻台內幕：幾十萬軍人填海也靠近不了台灣
中共軍委副主席張又俠驚傳遭整肅，海外流出其「致習近平公開信」。信中揭露張習兩人對「軍委主席負責制」及武統台灣存重大分歧。張又俠引述前將領劉亞洲分析，警告若執意武統台灣，將導致「幾十萬軍人填海也靠近不了台灣」，恐引美日聯軍介入，中國沿海設施將遭毀，並面臨亡黨亡國危機。信中批評習身邊「馬屁精」助長戰爭意圖，呼籲習近平卸任、不與美為敵、真誠改革開放。此信真偽待核，然已引發國際震撼，凸顯高層矛盾。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 526則留言
快訊／川普接連出手！美股開盤4大指數全跌了
美國總統川普動作頻頻，除了宣布國家進入「緊急狀態」，揚言向任何「直接或間接向古巴供應石油的國家」課稅外，也提名聯準會（Fed）前理事華許（Kevin Warsh）為新任聯準會主席，是否影響美股有待觀察。可留意的個股則有，開出財報的蘋果（Apple）、威騰電子（Western Digital）。今（30）日美股開盤，4大指數一度全走跌。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 35則留言
一隻機器人打趴全隊！「烏克蘭版英熙娃娃」戰地掃射 俄兵濺血投降
現今AI與機器人發達，並投入戰地使用，烏克蘭近日就釋出一段影片，一整隊的俄兵在一台機器人的攻擊下，全隊投降，也相信是首例在實戰中成功俘虜敵軍士兵的作戰機器人。鏡報 ・ 19 小時前 ・ 101則留言
柯建銘、蔡其昌誰接黨團總召？王世堅開首槍表態了：「他」一定會贏
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導去（2025）年兩波大罷免接連失利，民進黨內掀起檢討聲浪，總召柯建銘去留持續引發關注。日前黨團行文徵詢下屆「3長」參選意願，他表態「我會去登記」；而同黨立委蔡其昌也證實，在大家勸進之下決定登記參選。對此，民進黨立委王世堅今（30）日指出，自己非常支持蔡其昌選總召，「相信他一定選得上，贏過柯建銘」。民視 ・ 17 小時前 ・ 58則留言
狂砍女老師 台中男「4千字長文」控社會不滿：下輩子再當好人
【緯來新聞網】台中市大雅區今（29日）發生一起隨機砍人案，張姓男子與李姓土風舞老師發生口角，情緒失控緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 391則留言
葉元之狂護航鄭麗文「中國是親人」！謝震武3連問電爆⋯他當場愣住
國民黨主席鄭麗文28日在中常會談話時稱「美國曾經是恩人，中國是親人」，不需要在美中之間選擇，引發批評。對此，主持人謝震武就在節目中針對「親人說」，連3個問題犀利追問國民黨立委葉元之，讓葉元之當場尷尬愣住。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 463則留言
比「霸王寒流」還冷？美最新預測北台灣恐0度 鄭明典這樣看
1月即將進入尾聲，寒冷的天氣並未因此告一段落。氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，最新的美國電腦預測模式，2月9日早上8點平地有機會出現0度低溫，比2016年的霸王級寒流還強，引發關注。對此，前中央氣象局長鄭明典親自解釋了。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 13則留言
裕隆千金開賓利遭酸！網憶「吳季穎事件」 她無奈：怎編出來的
裕隆集團已故董事長嚴凱泰之女嚴珮瑜近日將IG帳號公布，隨即登上新聞版面，不少網友紛紛熱議起她的「坐駕」，以及當年和前SBL假球球星吳季穎的感情，對於近日風波，她雖然沒有正面回應，但卻在IG限時動態PO出一張圖片，似乎是在道盡一切。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 102則留言
裘莉驚傳「好萊塢式破產」！急賣豪宅變現 遭爆將離開美國移居海外
好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）與前夫布萊德彼特（Brad Pitt）雖然名義上已結束婚姻關係，但雙方圍繞法國酒莊Château Miraval的產權官司至今仍在法庭上纏鬥。隨著官司一拖再拖，外媒近日指出，長期累積的高額法律費用，已對裘莉的財務狀況造成明顯壓力，甚至被圈內形容陷入一種「好萊塢破產」狀態。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 16則留言
「這1牌」100%橄欖油爆假！涉混芥花油販售 現在立刻去你家廚房檢查
有關融○國際有限公司疑似違反《食品安全衛生管理法》案件，食品藥物管理署今（1月29日）說明如下。 民眾檢舉疑似攙偽 北檢指揮檢調偵辦 本案係民眾向法務部調查局嘉義市調查站檢舉，指出融○國際有限公司疑似以芥花油混充橄欖油販售。經嘉義市調查站報請臺北地方檢察署指揮偵辦，檢調隨即展開相關調查作業。 跨縣市聯合稽查 查獲混油重新分裝販售情事 依臺北地方檢察署指揮，食品藥物管理署於1月20日會同嘉義市調查站、新北市政府衛生局及臺北市政府衛生局，前往該公司製造場所及公司所在地進行聯合稽查，以釐清產品來源、製程及標示情形。經查，業者進口「蒙○樂橄欖油」後，混合「芥花油」重新分裝，產品卻標示為「蒙○樂橄欖油」，並標示成分為「100% pure橄欖油」對外販售，涉有攙偽及標示不實情事。 問題油品已封存 設備扣押並責令全面回收 針對查獲違規情形，現場已依法封存相關橄欖油產品，並由嘉義市調查站扣押混油槽等設備。同時，已責令業者將涉案油品全面下架回收，以防止問題產品持續於市面流通。 違反食安法最重可判7年 食藥署強調絕不寬貸 本案目前已由檢調單位持續偵辦中。食品藥物管理署嚴正重申，市售食品如有標示不實情事，依常春月刊 ・ 1 天前 ・ 47則留言
許瑋甯尺度大解放！「胸前開雙V」肉色三角區全看光
娛樂中心／楊佩怡報導41歲混血女星許瑋甯與大3歲男星邱澤因合作《當男人戀愛時》結緣，將銀幕上的浪漫延續到現實生活；兩人結婚近4年愛得低調甜蜜，更在2025年8月誕下獅子座男寶寶Ian。日前許瑋甯出席好友林心如的慶生派對，只見她身穿條紋上衣，胸前只扣2顆扣子，露出性感小蠻腰，完全看不出已升格為媽媽。民視 ・ 2 小時前 ・ 5則留言
又要變天！「這天起」全台炸雨彈 北部低溫恐剩10度
把握好天氣！氣象粉專「天氣風險」提醒，週五（30日）受高壓迴流影響，南部高溫仍可飆到27度，但緊接著週六（31日）鋒面與華南雲雨區接力報到，不僅全台有雨，至晚間強冷空氣也南下，北台灣體感將轉為極度濕冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言
自行車王國崩壞？巨大、美利達股價殺回15年前 地標店熄燈洩巨變
台灣素有「自行車王國」之稱，但在多重內外壓力夾擊下，產業前景正面臨嚴峻考驗。財經專家、股人阿勳在臉書分析台灣自行車王國衰退的原因，包含受外籍勞工剝削爭議、庫存去化不及、大陸低價競爭以及美國關稅政策等因素衝擊。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 16則留言
為何擋軍購、想見習近平？鄭麗文全說了
[NOWnews今日新聞]《經濟學人》29日訪問國民黨主席鄭麗文，形容鄭麗文做出她迄今最大的豪賭，在中國大陸加強於台灣周邊軍演時，阻擋提高軍事支出。在訪問中，鄭麗文表示，台灣人應該接受自己是中國人，期...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 144則留言
【台股元月風雲榜】買一張血虧91萬...緯穎跌2成同4檔千金股入榜 上市20大衰股出爐
台股今（30）日迎來1月最後一個交易日，《Yahoo股市》統計截至今日為止，1月以來跌幅前20大的上市公司中（註：經還原權息值），以英利-KY（2239）跌得最重，跌幅超過23%，此外，4檔千金股入列，包含EPS獲利王緯穎（6669）也以2成跌幅入榜，川湖（2059）則下挫16%，AES-KY（6781）、貿聯-KY（3665）也同樣淪為跌幅榜一員。Yahoo股市 ・ 19 小時前 ・ 3則留言
Lu典婚禮包6600挨酸「全場最少」 嘻小瓜曬私訊：願意再補
嘻小瓜25日晚間出席陳漢典與Lulu的婚禮，他拍片祝賀新人，並透露包了6600元的紅包。不過該影片被部分網友們拿來與其他藝人比較，狠酸「康康包了8萬8000元」、「我猜你是不是全場包最少的」、「藝人包6000會不會太少」、「6600吃文華東方超值了」。對此，嘻小瓜29日發聲表示，...CTWANT ・ 23 小時前 ・ 108則留言
租一輩子or咬牙買？ 他負債700萬回頭看：房子不是用來輸贏
隨著房價上漲，網路上每天都有人在討論，「到底要一輩子租房，還是咬牙買房？」房地產部落客賣厝阿明表示，對年輕人來說，這似乎是算投資報酬率的問題；對40歲以後的人而言，這其實是在問：「人生要不要留一條退路？」EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 18則留言
IG公開後慘成箭靶！嚴凱泰女兒開賓利遭砲翻
裕隆集團已故董事長嚴凱泰之女嚴珮瑜近日公開自己的Instagram帳號，不過之前曾爆出拿爸爸的名錶給男友去變賣的風波，公開IG後竟又因為開的車是賓利不是納智捷，再度變成網友箭靶。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 91則留言