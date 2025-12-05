下一座護國神山？謝金河看好這產業發展：台灣若能跟上「產業多一隻腳」

總統賴清德提出總額1.25兆台幣的國防特別預算，但前遭立法院程序委員會封殺，暫緩審議列案。對此，財信傳媒董事長謝金河表示，賴總統提出的強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算400億美元預算，果如預期在程序委員會就遭到藍白封殺，其實這個預算除了強化台灣的自衛能力外，這筆錢的投資可能是創造軍工產業在台灣落地生根的重要投資。

謝金河今（5）日在臉書發文提到，今年全世界的軍工產業都蓬勃發展，也帶動股價的表現。以歐洲市場為例，德國萊因金屬今年上漲146.7%，法國的Thales、義大利的李奧納多、英國的BAE系統等股價都顯著上揚。美國方面，雷神、通用動力（GD）、Northrop Grumman等都表現出色。在南韓，除了HBM大紅的海力士、三星外，南韓今年軍工股表現更壯麗，韓華航太今年上漲165%、韓華系統漲104.9%、韓華海洋上漲289.6%。

廣告 廣告

謝金河表示，這次他去看的斗山集團全面大漲，韓國宇宙產業也漲118%，現代Rotem更是大漲235%。韓國發展軍工產業大約在2012年前後，經過十幾年的發展，南韓已經是全世界第8大軍工產業出口大國，南韓總統李在明希望能躋身世界前四強。單是波蘭這兩年下給南韓逾百億美元訂單。

總統賴清德在11月26日宣布，政府計劃在未來8年內編列新台幣1.25兆元的國防特別預算。（資料照，柯承惠攝）

指台灣軍工落後全球 謝金河：可以參考日本模式

謝金河透露，他把元大航太防衛科技基金的持股仔細檢視一遍，發現全球軍工產業分成四大聚落，一個是美國，另一個是歐洲，三是南韓，四是日本，元大的航太防衛科技基金在投資台灣的部分，如果拿掉台積電，其實漢翔、台船、全訊、長榮航太占比都不高，顯示台灣的軍工產業落後全球很多。

謝金河認為，其實台灣可以參考日本的模式，2020年「股神」巴菲特進場投資日本五大商社時，他已經注意到三菱重工，那個時候三菱重工股價只有2181日圓，後來大漲到1萬4015日圓，三菱重工後來進行分拆，一股拆成10股，股價又漲到4699日圓，等於這些年漲23倍。日本三大軍工股包括石川島播磨重工（IHI），川崎重工股價漲幅遠超過日本五大商社。

謝金河說明，日本軍工產業受和平憲法規範，不能出口外銷，但是日本以國家採購自用仍然養大自己的軍工產業，這點值得台灣參考。

謝金河：若國防產業能起來產業會多一隻腳

「台灣在半導體，資通訊產業已經有強大競爭力，這次值得在國防科技產業扶持更多的企業。」謝金河說，像過去無人機有7~8成市占率在中國公司「大疆」手上，這次大家在非紅供應鏈重新起跑，國防部、中科院透過下單方式慢慢壯大台灣的產業鏈，如果這個產業能跟上來，台灣的產業會增加一隻腳。

更多風傳媒報導

