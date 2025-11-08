下一座護國神山？謝金河讚「他」推動亞洲資產管理中心：接下來要把市值拉高
台灣擁有雄厚的民間儲蓄、健全的金融體系，以及強大的科技產業，財信傳媒董事長謝金河指出，接下來銀行業要努力的是把市值拉高，台積電市值跑到1.5兆美元、鴻海到1110億美元、台達電到828億美元，都有征戰全球的實力。
謝金河今日臉書以「亞洲資產管理中心必須打通任督二脈」為題發文表示，金管會主委彭金隆任內最重要的政策，讓台灣成為亞洲資產管理中心，高雄專區已經揭牌運作。謝金河稱讚，「彭主委使盡全力，要讓這個目標實現，我很佩服他的勇氣和承擔！」
謝金河坦言，台灣在資產管理的路上，先天不具優勢，新加坡及香港的稅率都在20%上下，台灣完全沒有競爭力。另一個是台灣的地緣政治風險，經常被《經濟學人》形容是地表上最危險的地方，台灣自己人的錢都Parking在外面。
台商回流帶動存款成長
謝金河指出，亞洲大型銀行的財富管理，其實有很高的比率是在理台灣人的財，像是星展銀行、滙豐銀行、渣打銀行，這些銀行的財富管理業務都十分興隆。台灣在稅負上沒有競爭力，再加上兩岸的風險，在台灣想推動資產管理有一定的難度，但彭金隆仍卯足全力，他的勇氣值得肯定。
謝金河提到，這是先天存在的困難，但形勢有一些變化，一個是過去台灣的錢都匯到境外，但從2020年起，配合台商回台投資三大方案，台灣銀行業的存款每年都至少增加3兆以上，到今年底，台灣銀行業的存款增加將近20兆台幣，這顯示台商回流，銀行存款增加。另一方面，台股到28500以上，市值高達91.7兆元，國民財富增加，特別是台灣被動型基金ETF部位急增，台灣的銀行業只要努力理台灣人的錢，業務就可以得到很大的開展。
台灣金融業市值落後科技股
謝金河認為，接下來銀行業要努力的是把市值拉高，台積電市值跑到1.5兆美元、鴻海到1110億美元、台達電到828億美元，都有征戰全球的實力。台灣最大的金控公司富邦金只有410億美元、國泰金300億美元、中信金280億美元，兆豐200億美元。
謝金河表示，今年台灣的金融業股價都沒有漲，但中國、香港、新加坡的銀行股都大漲。匯控市值1.89兆港元，如果併下恆生銀行，市值會到2.2兆港元，渣打銀行也有3731億港元，最近星展銀行股價大漲，市值跑到1560億星幣。
謝金河總結說道，台灣的科技產業快速邁向國際，金融業卻伸展不開，眼前彭金隆要努力把壽險業者的鎻鏈拿掉，台灣壽險業去年避險支出3851億元，壽險避險資金比獲利還高，這些年壽險比重高的金控公司，股價使不上力，競爭力也被自己卡死，這是亟待解決的問題。
