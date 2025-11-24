下「必死令」三度買兇殺前妻失敗！他入獄前盼交保「跟孩子解釋」法官打臉

王姓男子(藍衣者)三度買兇殺前妻，在押共犯還有程男(白衣背對者)、李男(白衣背對者)。資料照。侯柏青攝。



王姓男子懷疑廖姓前妻婚內出軌，竟砸50萬元製造假車禍撞她，還稱「最好半身不遂」，害廖女被撞到臉毀、牙齒斷；王男不甘心，竟又教唆黑幫撞廖女男友車子、命小弟行搶廖女17萬元並拿球棒K頭，廖女幸運三度逃死。一審重判王男12年，他在二審以350萬和解獲判11年2月。他日前哀求法院重保讓他有機會親自和孩子解釋，高院仍裁定延押2月，他恐一路羈押到入獄。

調查指出，35歲王男和廖女離婚後，發現對方火速另結新歡，懷疑廖女婚內不忠，遂向24歲黑幫份子「阿駩」訴苦，還撂狠話要讓她「半身不遂或死掉」。王男出資50萬元，和阿駩共謀找22歲程男製造假車禍撞廖女。阿駩告訴程男，「業者說，最好是可以半身不遂，不然就撞死…愈嚴重愈好」、「若路邊有護欄或牆，就直接撞到牆上去」，程男保證「一定做到」。

程男開車撞上騎機車的廖女，廖女牙斷、鼻骨折及挫傷，但幸運保住一命。阿駩在第一站分到40萬，程男拿10萬元。

王男和廖女情侶檔吵架後，二度和阿駩密謀，由小弟撞歪廖女男友的車子保險桿，廖女這次不在車上逃過一劫，阿駩抵銷小弟2萬元欠債做酬勞。

他兩度殺人計畫落空，竟又拿出10萬元下「必死令」。

阿駩這次帶著熊姓男子、李姓男子及黃姓少年闖入廖女經營的通訊行，並拿鋁製球棒狠K廖女的頭部，廖女被打到昏迷，李男趁隙搜刮17萬元現金及手機等物品給黃姓少年。檢方依殺人未遂罪起訴王男、阿駩和程男、李男等。

一審重判王男12年，另判阿駩11年，王男上訴後以350萬元和解，廖女考量孩子等原因同意原諒對方，二審改判11年2月，全案上訴最高法院。

由於王男羈押期將於11/26屆滿，高院日前提解他和在押共犯程男、李男表示意見，王男強調只差100萬元就賠償完畢，盼法院讓他「重金交保」及配戴電子腳環監控。他強調，他很想在入獄前陪陪孩子，親自告訴孩子來龍去脈，這樣才能安心服刑；程男、李男也同聲表示已經認罪悔改，希望法官准予交保。

不過，高院合議庭審酌，王男二審改判11年2月，程男6年10月、李男7年2月，考量判決尚未確定且3人刑度頗重，規避未來審判或刑罰執行的可能性增加，因而有高度逃亡風險。合議庭認為，3人涉及殺人未遂罪，嚴重危害社會治安、公共安全，以交保、科技監控等替代措施，都不足以確保後續程序執行，認定3人仍必須羈押，日前裁定自11/27起延押2月。可抗告。

