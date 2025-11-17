下「必死令」三度買兇殺前妻！二審判11年2月 狠男拚交保稱「想跟孩子解釋」

王姓男子(藍衣者)三度買兇殺前妻，右為共犯李男(穿白衣者)。侯柏青攝。



桃園王姓男子懷疑廖姓前妻婚內出軌，去年砸50萬元買兇製造假車禍撞她，還交代「最好半身不遂」，廖女被撞到臉毀、牙齒斷，他其後又教唆撞廖女男友汽車、另付錢讓小弟搶劫廖女17萬元並拿球棒K頭，廖女3度幸運逃死。一審依殺人未遂判王男12年，他在二審緊急以350萬和解改判11年2月。高院今天開延押庭，他打「溫情牌」稱孩子常哭鬧找爸爸，盼入獄前能親自向孩子解釋，盼法官重金交保。

調查指出，35歲王男和廖女離婚後，發現廖女沒多久就另結新歡，懷疑她婚內不忠，遂向24歲黑幫份子「阿駩」訴苦，還撂話想讓她「半身不遂或死掉」。王男出資50萬元，和阿駩共謀找22歲程男製造假車禍撞廖女。阿駩還告訴程男，「業者說，最好是可以半身不遂，不然就撞死…愈嚴重愈好」、「若路邊有護欄或牆，就直接撞到牆上去」，程男保證「一定做到」。

程男開著租賃車狠撞騎機車的廖女，害廖女臉部撕裂傷、牙斷裂、鼻骨骨折、蜘蛛膜下腔出血及四肢挫傷，但保住一命。事後阿駩分得40萬，程男拿到10萬元。

後來，王男因故和廖女及其男友起口角，二度使壞心眼，又和阿駩密謀衝撞廖女男友開的車子，阿駩的小弟開車撞壞對方的後方保險桿及下巴，但廖女這次不在車子上。阿駩則抵銷小弟2萬元欠債，做為犯案酬勞。

王男雖然兩度計畫殺前妻均落空，但他仍不死心，拿出10萬元下「必死令」要弄死前妻，阿駩帶著熊姓、李姓男子及黃姓少年闖入廖女經營的通訊行，並拿鋁製球棒狠K廖女的頭部數下，廖女當場被打到昏迷，李男則趁隙搜刮櫃檯17萬元現金等物品後，拿給接應的黃姓少年。檢方依殺人未遂罪起訴。

王男矢口否認殺人，一審重判12年，另判共犯阿駩11年，王男上訴後以350萬元和廖女達成和解，且已匯150萬元給對方，二審改判11年2月，全案將上訴最高法院。不過，由於王男羈押期近日將屆滿，高院今天提解他和在押的程男、李男出庭表示意見。

王男聲稱，他已經依照和解書陸續付錢，現在只要再付100萬元就完成，他哀求法官給機會「重金交保」，他願配戴電子腳環。

王男加碼強調，犯下重罪不一定會跑，他稱廖女為了小孩好，也同意與他和解，雙方正啟動修復式司法程序。他又溫馨喊話說，案發初期，他被警方拘提到案，匆匆和孩子突然分開，導致孩子迄今不曉得爸爸為何不回家，一直哭鬧想找他。他拜託法官准予交保，他必須趁入獄前親自和小孩解釋這件事，也希望執行前有機會陪陪孩子。

王男為了爭取交保，還強調和前妻簽下和解書時有「附帶但書」，若他再接近前妻，就必須支付額外費用，他絕對不可能再騷擾對方，且他在看守所也生病了，當庭聲請保外就醫。同案在押的程男、李男也懇求法官說，已經認罪且和對方和解，希望法官同意具保。

法官聽完王男等3名在押被告的說法後，諭知全案將由合議庭評議是否續押。

