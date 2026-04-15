下一檔萬金股是它！測試介面大廠穎崴現9字頭 台股股后強在哪？

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穎崴董事長王嘉煌。

台股股后、半導體測試介面大廠穎崴（6515）近期股價表現強勢，今天一度站上9字頭來到9045元，有望成為下一檔台股萬金股。隨AI基礎建設進入高速成長期，穎崴作為全球AI GPU與HPC核心測試供應商，其獲利動能正展現結構性爆發。有法人大幅上修穎崴目標價至10,000元，主要看好其在產能擴充、自製探針比例提升以及AI全生態系佈局的領先地位。

穎崴是台灣的半導體測試介面大廠，近年受惠AI晶片測試需求暴增，主力的高階測試座供不應求，隨著新廠產能開出，測試座相關的營收有望大幅提升。

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穎崴高雄仁武廠於2026年正式投產，法人預估其測試座（Test Socket）業務在2026年與2027年的營收年增率將分別達到146%與87%。特別是在自製探針（Spring Probe）方面，每月產能目標已由800萬支上調至900萬支，這不僅有效解決供應鏈瓶頸，更大幅優化毛利表現。

測試座對營收的貢獻度將從2025年的56%跳升至2027年的78%，顯示公司營運重心正全面轉向高附加價值產品。在AI與高效能運算領域，穎崴的產品線已展現出多元化的市場滲透力。除領先市場的AI GPU測試外，其影響力已延伸至伺服器CPU、雲端CPU及各類AI ASIC市場。

近年穎崴也投入「超大型測試座（Hypersocket）」與「系統級測試（SLT）」技術，迎合晶片高功耗與複雜封裝的趨勢。隨著晶片測試時間倍增，測試介面的需求量與產品單價同步走高，使穎崴在SLT市場的佔有率持續擴大，成為AI硬體供應鏈中的重要一環。

法人將穎崴2026年與2027年的EPS預估值分別上調16%與48%，預計2026年EPS將達111.82元，2027年更將強勁躍升至220.46元，2028年EPS預估甚至高達260.56元。

由於穎崴目前客戶集中度較高，特別是依賴美系大廠的AI GPU產品線，若開發進度延遲或產品路線更迭，可能對營收造成波動。



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