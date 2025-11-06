下一步併購壽險？朱士廷：厚植實力 等待最佳時機出手

有關併購問題，永豐金總經理朱士廷(左２)今天表示，等待適當時機，採取最適當的行動。(記者王孟倫攝)

〔記者王孟倫／台北報導〕永豐金控(2890)今天召開2025年第3季法說會。媒體關切詢問，對於併購壽險公司有無想法或計畫？對此，永豐金總經理朱士廷表示，若要併購壽險公司，動機著重在三大因素，包括「風險分散」、「產生綜效」及「控制權的價值」；至於併購時機點，朱士廷直言，將會持續密切觀察，厚植實力、把實力做到最好，等最佳的時機再出手。

玉山金控11月5日宣布合意併購三商美邦人壽，金融併購是金融業最近熱門話題，而外界也關注，誰會是下一個併購案？對此，朱士廷說，個案不予評論，但對玉山金獻上最誠摯的祝福。

如何看待國內金融併購，朱士廷說，企業規模有兩條方式擴大成長，一是「內生成長」，二是「外生成長」，在內生成長方面，銀行或證券都有顯著的擴大，比同業成長幅度大很多；至於外生成長，永豐金今年已經併了三家公司，花了822億元，先後併了柬埔寨 Amret Plc.、京城銀行與匯立證券。

「永豐有自己的節奏」。朱士廷表示，金融整併時代不是買最好、最大的，而是「適合自己的」；他強調，不能為了合併而合併，必須要考慮綜效。金控版圖完整性固然重要，但是否等同核心競爭力的提升，要審慎評；他更首度出示「手拿板」，以「審時度勢，厚積薄發」8個字說明，意思就是會密切觀察局勢變化，審時度勢，紮實累積實力，等待適當時機，採取最適當的行動。

朱士廷分析，企業併購策略通常有五大理由，分別為低買高賣、風險分散、產生綜效、控制權價值及非經營理由；若永豐要買壽險的話，主要是從3個面向考量，包括風險分散、產生綜效及控制權價值。

他直言，金融併購雖是一個趨勢，但相關訊息一出，也讓競爭同業「腎上腺素」上升，其實，永豐金之前併京城銀，也引起很多討論，這都基於自己的核心競爭力、發展的考量，但不能因有時間壓力，反而做對公司長期不好的決策，應是追求股東價值及公司長期利益。

