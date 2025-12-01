下一波強冷空氣在路上！「V字降溫」先濕冷→後乾冷 專家：這兩天最凍

生活中心／施郁韻報導

下一波北方強冷空氣預計週三白天就會到達臺灣，最冷在週三、週四。（圖／翻攝自林老師氣象站臉書）

中央氣象署指出，今（1）日桃園以北及宜蘭地區有局部短暫雨，花東地區及中南部山區有零星短暫雨；而清晨至上午由於中層雲系通過，新竹以南地區也有零星降雨，下午起這些地方將轉為多雲到晴的天氣；溫度方面，夜晚清晨各地仍偏涼，低溫約18至22度，白天最高溫約26至29度，日夜溫差稍大，早出晚歸請適時調整衣物。

離島天氣：澎湖多雲短暫雨，21至24度；金門晴時多雲，18至23度；馬祖晴時多雲，17至20度。

央氣象署表示，東北風增強，今天在苗栗至臺南、恆春半島沿海地區及蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，沿海活動請留意安全。

林得恩在臉書「林老師氣象站」發文表示，「先濕、後乾，最冷在週三、週四！」本週天氣仍受東北季風影響，下一波北方強冷空氣預計3日（週三）白天就會到達臺灣，週三晚間至4日（週四）清晨將是此波降溫最為顯著的時段，北部及宜蘭地區天氣明顯轉涼，其它地區氣溫亦有下降的趨勢；北部、東半部地區及恆春半島還有局部短暫雨，中部山區亦有零星短暫雨，其它地區則維持為多雲到晴天氣。

林得恩說，4日（週四）白天至5日（週五），東北季風持續影響，北部、宜花地區天氣較涼，其它地區早晚亦涼；一直要等到6日（週六）白天，臺灣各地氣溫才會逐漸回升，但早晚仍然偏涼，籲請注意衣著調整保暖。

週三至週六（12月3日至6日）之間，會有較為顯著的降溫現象。（圖／翻攝自林老師氣象站臉書）

林得恩昨日也PO出一張圖，表示「根據中央氣象署最新月長期天氣展望資料，由模式預測台灣附近區域平均850百帕大氣溫度逐日距平曲線圖顯示，將於12月3日至12月6日之間，會有較為顯著的降溫現象。」

