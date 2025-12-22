下一波更強東北季風報到！「這天」起氣溫再探低點 3000公尺高山有望飄雪

[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導

東北季風影響逐漸減弱，天氣型態即將出現轉折。氣象專家吳德榮表示，今（22）日東北季風轉乾，各地早晚偏涼、白天回暖，明（23）日至週三（24日）上午天氣晴朗穩定、氣溫明顯回升；不過週三下午起，另一波持續時間較長、且強度略勝前波的冷空氣南下，北台再度轉為濕涼，高山也不排除出現降雪機會。

今（22）日東北季風轉乾，各地早晚偏涼、白天回暖。

吳德榮今日在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，據今晨觀測顯示，平地最低氣溫約落在13至16度之間，清晨低溫前3名依序為苗栗公館鄉12.6度、雲林古坑鄉12.9度、嘉義竹崎鄉13.4度。北海岸與東半部低雲偏多，並伴隨零星降雨，大台北轉多雲；中南部則以晴朗天氣為主，日夜溫差較大。

各地氣溫預估為：北部16至23度、中部13至28度、南部14至29度、東部15至27度。明日起至週三上午，隨季風進一步減弱，各地晴朗、明顯回暖。



週三下午至週六（27日）另一波東北季風南下，強度約比前一波再低2度，但仍屬「東北季風」等級，迎風面的北部、東半部轉為局部降雨，北台濕涼微冷，中南部雲量略增、山區偶有零星飄雨的機率，氣溫小幅下滑。週四、週五（25、26日）期間，「零度線」高度下降，3000公尺以上高山，如合歡山、雪山、南湖等，若有水氣配合，將有零星降雪或結冰的機率，後續仍需密切觀察變化



