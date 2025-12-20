下一站攻擊高雄?卓榮泰怒喊抓人

卓榮泰赴馬偕醫院探視傷者台北市19日晚間發生隨機傷人案，行政院長卓榮泰（右）20日赴台北馬偕紀念醫院探視傷者。（行政院提供）

本報綜合報導

行政院長卓榮泰二十日前往三軍總醫院探視慰問隨機襲擊事件的傷者及家屬，針對有人在網路貼文下一個攻擊地點是高雄車站，卓榮泰表示，已透過警方系統全力追查ＩＰ，非常痛恨這樣的行為，會加速查出行為人。另，卓榮泰步行視察的過程中發現見警率不夠平均，立即要求內政部警政署強化調度巡查，增加見警率。

卓榮泰上午探視完馬偕醫院傷者與慰問家屬後，臨時決定視察北捷站體內的戒備情形，從北捷雙連站步行至中山站，卓隨後將再赴三軍總醫院松山分院、台北馬偕紀念醫院，探視傷者。

卓榮泰表示，臨時前往視察北捷站體內的戒備情形及見警率，發現有部署不均情況，已即刻要求內政部警政署加派人力巡查，強化見警率。

襲擊事件發生後，Threads上有不明帳號貼文稱攻擊嫌犯張文說是他兄弟，並稱他們是一個組織，預告下個地點是高雄車站。在前往內湖三軍總醫院慰問傷者及家屬之後，卓榮泰受訪表示，這起攻擊事件對社會帶來很大震撼，政府會重新檢討很多工作，同時要拜託社會減少這種不實在、不正常的訊息互相傳遞；至於在網路上肆意傳播這種惡意發言的發文者，昨天就透過各種警方系統全力追查ＩＰ，要找出這名行為人。

卓榮泰表示，在現在民眾需要安心的時刻，非常痛恨這樣的行為，為社會帶來負面影響，一定會加速加快追查，也希望大家以此為鑑，不要傳播這類訊息。