下一部《野蠻遊戲》正式開拍 巨石強森致敬原版主角羅賓威廉斯

凱文哈特（左起）、凱倫吉蘭、巨石強森、傑克布萊克，再次穿起他們在《野蠻遊戲》系列的戲服，跟大家宣佈明年12月戲院見。（Hiram Garcia攝／索尼影業提供）

隨著2017年《野蠻遊戲：瘋狂叢林》（Jumanji: Welcome to the Jungle）與2019年《野蠻遊戲：全面晉級》（Jumanji: The Next Level）的賣座，許多粉絲都期待下一部會盡快推出。經過數年的等待，現在主角巨石強森（Dwayne Johnson）正式對外宣佈終於開工了，而且他也向1995年版的主角羅賓威廉斯（Robin Williams）致敬。

從1995年版的《野蠻遊戲》、到2017年版的《野蠻遊戲》，都是圍繞著一款神奇的遊戲，不管是桌遊還是電玩的形式，會讓玩家掉入遊戲中，必須以第一人稱經歷各種冒險關卡，才有可能回到現實。由於電影賣座十分成功，觀眾都以為會一直拍下去，實際狀況卻是等待的比想像中的還要久。主要的理由是想要確保可以想出足夠有趣的點子，才會真正進入開拍的階段，因此大家都是三不五時碰頭討論各種想法，直到最後點子成形為止。

電影主角之一凱倫吉蘭（Karen Gillan）去年被問到，為什麼拖這麼久，電影進度還沒有下文，只好苦笑說：「如果你有消息的話，可以告訴我嗎？我不曉得，因為每個人的檔期都很滿、很難排。但我相信會在某個時候開拍的，只是還沒聽說罷了。大家對此都充滿熱情，相信我，那只是時間早晚的問題。」

有別於前兩部作品都是在夏威夷等外景地拍攝，這一次製作團隊回到了洛杉磯的環球影城開拍，巨石強森表示：「很難得有機會回到洛杉磯拍片，我沒在洛杉磯拍過電影，也不曉得什麼時候會有這機會，所以能在這裡開工真好。」他同時解釋，這回他的造型多了一條項鍊，上頭鑲嵌著一枚骰子，那是1995年版主角羅賓威廉斯當時所使用的電影道具，「這是對羅賓的一種致敬，也是紀念他演出的《野蠻遊戲》開啟了這一系列電影的契機。」

但是這部片，會是凱文哈特（Kevin Hart）與巨石強森最後一次搭檔演出嗎？在2023年受訪時，凱文哈特就搞笑說，「我們要搞懂到底這一回是不是所謂完結篇，替我們的搭檔演出劃下句點？不要留下任何遺憾。」被他這樣一說，好像以後在大銀幕上再也看不到他們同台了？！這是某種情緒勒索嗎？還是當作漲片酬的藉口。反正2026年12月，電影推出時大家就知道了。

