虎丘觀景台因為前一陣子豪雨的關係，夜間禁止進入。但是我們住在大吉嶺最好的飯店MAYFAIR HILL RESORT三個晚上，走路三分鐘就有一個觀景台，我覺得構圖比虎丘（白天去了）好。因此我可以去拍很多次。

孟加拉達卡初印象

孟加拉人口密度高，首都達卡髒亂、蚊子超多，觀光客很少，人民卻相當友善。導遊說他們大多屬於回教的遜尼派，但是卻相當開放，女性在街上可以自由選擇要不要帶頭巾。達卡交通擁擠，車水馬龍，塞車是家常便飯。三輪車和嘟嘟車佔據了半壁江山，在馬路上橫衝直撞，可以明顯看出每一部車子或多或少都有一些傷痕。

加爾各答凱悅飯店

火燒雲說來就來。





我們在孟加拉達卡的時間很短。雖說住兩晚，實際上只有一整天的時間。一天可以拍到這麼多照片和影片，也真是不容易！早餐前就跑去魚市場拍了很多照。

不丹

喜馬拉雅山脈

從孟加拉達卡搭不丹航空往不丹百羅，坐在左邊靠窗，才能看到喜馬拉雅山脈。我們運氣好，天氣很好，能見度很高。

不丹航空/帕羅機場

不丹航空（Drukair）及不丹皇家航空（Royal Bhutan Airlines）都以帕羅國際機場 (Paro International Airport, PBH)為主基地，這座機場是不丹唯一國際機場，位於帕羅河谷深處，四周高山環繞，被譽為全球最具挑戰性機場之一，起降極需專業技術，只在白天目視良好時運作。不丹航空以其雷龍圖案飛機和萬中選一的飛行員聞名，為旅客提供獨特的不丹飛行體驗。

關於帕羅機場 (PBH)

* 地理環境：位於海拔2,235公尺的狹窄山谷中，跑道長約1,964公尺，四周環繞5,480公尺高山。

* 起降限制：僅限白天、目視氣象條件下起降，且需專業訓練的飛行員才能操作。

* 特色體驗：被評為「全球最難降落的機場之一」或「最美機場之一」，從空中俯瞰山谷景色非常壯觀。

* 獨特之處：所有飛行員都需經過嚴格訓練，才能在帕羅機場安全起降，飛行員比例極少。

據說不丹全國只有七架客機。帕羅機場處於山谷之中時常煙霧繚繞，，只有一條很短的跑道，飛機起降受到地形天候限制

不丹帕羅虎穴寺

虎穴寺位於不丹西部的帕羅山谷（Paro Valley）中，海拔3120公尺。

傳說蓮花生大士曾經騎著一隻母虎從西藏飛到這座山上，在這裡修行，並驅除惡魔為民除害。

蓮花生大士被視為西藏佛教的奠基者之一，也是藏傳佛教寧瑪派的祖師爺，被尊奉為「第二佛陀」。「虎穴寺」就是敬拜供奉蓮花生大士的所在。

不丹的寺廟內部一律不准拍照，進入虎穴寺更有嚴格的安檢，手機、相機、背包全部寄放不准帶入。

虎穴寺的行程有點硬：

虎穴寺來回一共爬了119樓，走了19000步，9公里。

6:30 帶餐盒搭遊覽車出門

7:35 騎馬（USD40)

8:20下馬走路（中途有間餐廳）

10:08 一路上坡到虎穴寺

12:06回到餐廳素食午餐

13:20 餐廳出發

14:32走路回到遊覽車



不丹的寺廟大同小異，但虎穴寺的規模極大，塑像和壁畫相當精彩，只可惜在進寺前就被繳械，不能拍照。

不丹熱石浴

是不丹傳統的天然療法，將火燒得通紅的河石放入木製浴桶，加入新鮮河水和艾草（或當地藥草），利用熱石釋放的礦物質與能量加熱水，形成富含礦物質的藥草浴，能有效舒緩疲勞、促進血液循環、緩解關節疼痛，是農家發源的獨特療癒體驗，也是旅人到不丹必試的文化活動。

老實說，要不是來回一趟虎穴寺有點辛苦，筋骨需要解放一下，這一間熱石浴的設施實在有點簡陋，我們就姑且相信這些藥草能夠殺菌除疫吧！



圖：大火燒熱河石 圖：一室兩池布簾隔開

浴池後方的隔板後方是加熱石的地方。只要敲敲隔板，報上浴池號碼，說聲Hot Stone，就有人加上熱石，增加水溫。隔板有小洞，水流可互通。



圖：浴後來點酥油茶加上米香配酥餅，體驗一下不丹傳統飲品。

不丹的「宗」

不丹的「宗」（Dzong）是指一種結合了王宮、寺院和堡壘功能的獨特建築，是地方的政治與宗教中心，兼具行政辦公和僧侶居住/修行的場所。

不丹全國劃分為20個宗，每一個宗都有行政中心、也有寺廟，規模或大或小，精緻程度或有不同、但樣式都差不多.



