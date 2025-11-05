小時候家裡人來人往，有位叫滿足的阿姨常到我家，我家的黑膠唱盤有一首〈不了情〉，當樂音以鋼琴單純的高音階旋律直瀉而下時，她的淚瞬間也簌簌落下，看得我相當驚訝。〈不了情〉這首歌到底有什麼魔力，可以讓人一秒落淚？長大後才知道，成人世界的情愫藏著一種朦朧的慾望，使人容易產生某種的期待，可以說青春是最強烈的媚藥。《浮士德》中的魔鬼說：「當你喝下這媚藥時，將可在芸芸女性中，發現你心目中的海倫。」不僅男人，女人亦可在茫茫人海中，覓得心中的潘安。滿足姨的落淚，說明了情愛的落空，與內在的掙扎。

雖說當時年紀小，但是仍可感受〈不了情〉的悲情。悲情不僅在國語歌曲裡可以聽到，也一直是台語流行歌的基調。從日治時期開始，直到二十一世紀的今天，都是如此。「台語流行歌的小調悲情特性，常被認為是具有反殖民、反壓迫等的抗議色彩，是被壓迫者的情緒出口。」用悲情超越悲情，是一代代國、台語流行歌曲，還原現代女性，展現生命力的一種方式。

六○年代的經典國語老歌，包括之前談過的〈斷腸紅〉，還有〈不了情〉、〈痴痴的等〉、〈多少柔情多少淚〉、〈一寸相思一寸淚〉等都是柔腸寸斷，悲情滿滿。1961年邵氏電影推出由陶秦執導的《不了情》，講述林黛飾演的孤女，從內地隻身來港，到夜總會投靠當樂手的舅舅，並在夜總會當歌女，繼而遇上關山飾演的富家子弟。就在兩人漸生情愫熱戀時，男方父親遽然過世，留下公司的巨額負債。歌女為此決定瞞著情郎，答應與傾慕她的富商出遊，將得來的錢輾轉資助富家子度過難關，不知內情的男方卻誤會歌女的背叛。林黛演繹悲劇下堅強獨立的不幸女子，而榮獲亞洲影展最佳女主角獎。經典的主題曲就是〈不了情〉，哀怨動人的曲調，令人難忘。

「忘不了，忘不了，忘不了你的錯，忘不了你的好，忘不了雨中的散步，也忘不了那風裡的擁抱。忘不了，忘不了，忘不了你的淚，忘不了你的笑， 忘不了葉落的愁悵 …。」小時候聽到這首歌，心有戚戚焉，感覺自己也有許多忘不了的場景。在動蕩的歲月中，懷想那些流離消逝的日子，宛若一個個散場的黃昏。

《不了情》上映時正值暑假，我和兩個姐姐坐八小時的慢車，從台中到台北。印象中慢車開著窗戶，火車經過一個又一個的山洞，一出洞口就看見車廂內的人，鼻翼兩側滿是灰黑，那真是一趟辛苦的旅程。到達台北，住到表姨家。那個晚上表姨請我們去電影院看《不了情》。林黛的絕世美與關山的風流倜儻，至今印象深刻。最終，林黛飾演的青青因絕症香消玉殞，令人悸動。

原來死亡往往是聖潔愛情的終點，留給對方的雖是苦難和孤獨，但回憶卻更趨豐華，綻放出燦爛的光輝，足以讓活著的人靠著回憶而生存，將曾經的纏綿悱惻，昇華至刻骨銘心。劇終，留給觀眾的是無限的低迴。

《不了情》散場後，表姨鼻頭通紅，一路哼著「忘不了，忘不了…」。表姨家在延平北路附近的細姨街，她開的雜貨店是附近女人們的情報站，每天接收各家所發生的大同小異瑣事，安慰那條街有共同命運的細姨，她是細姨街的導師，撫慰細姨街女性的苦悶與辛酸。這些聚集在雜貨店的女人，就像時代的另一面鏡子，照見在煙霧裡迷茫和無奈的靈魂。

住表姨家的那幾天，聽她唱〈不了情〉的時刻，比她跟我說話的時間多。當店裡沒客人時，她獨自低唱著「不了情〉，那細微之音，像潮溼的牆上偶爬過的壁虎嗦嗦聲。昏暗的燈光下，被一排排罐頭、雜貨包圍的表姨，顯得異常孤單，彷彿牆上那隻甫掉落的壁虎。

那趟台北行結束，回程的火車上，我忍不住說出，表姨是我長大後的「理想女性」形象。大姐聽了淡淡的說，「你知道嗎？表姨也是個細姨！」乍聽，當下甚為震驚。

此後，每聽到〈不了情〉，我就想起表姨，想起那個年代某些女人的一生，她們洞悉男人與女人的祕密，看清粗鄙破碎的現實。或許世間所有的不幸和痛苦，都源自人性共同的弱點，以及對時間、生死、自我與群體的抗爭吧！