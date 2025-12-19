不予副署《財劃法》 卓榮泰：否則會變成違法的行政院

卓榮泰說，行政院若照《財劃法》編訂，就會產生一個違法的預算案，那就是一個違法的行政院。 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 行政院長卓榮泰不予副署《財政劃分收支法》，引發憲政討論。對此，他今（19）日表示，這是非常慎重的決定，但是對他個人來講並不為難。他解釋，一旦副署生效，行政院照《財劃法》編訂，就會產生違法的預算案，那就是違法的行政院，因此不予副署是窮盡各種救濟方式當中，不得不的作為。

卓榮泰今上午出席「監察院114年巡察行政院會議」，包括監察院副院長李鴻鈞、行政院副院長鄭麗君、行政院秘書長張惇涵，以及監察委員、行政院部會首長與會。

「監察院114年巡察行政院會議」。 圖：高逸帆／攝

卓榮泰致詞時表示，在我國憲政體制底下，兩院都是憲政機關，行政院負責政策規劃執行，而監察院是最高的監察機關，負責查察行政機關及公務人員有無違失的情形。他說，監院關鍵的案子也都是政院在推動政務時重要的參考，希望兩院能夠本於職責，提升政府施政效能，共同解決國人所關心的問題。

卓榮泰指出，過去這一年，國家遭遇非常多的一些衝擊，在內、在外都有。他說明，國際局勢方面，面臨美國關稅貿易的新秩序談判，產業供應鏈發生很多變動，也帶動全球經貿產業鏈重新再調整，並由鄭麗君帶隊的談判團隊，期待在可預見的時間當中，就這項重要的談判工作予以確認，給國內的各產業穩定的心情，也讓政院已經擬定的所有相關產業的支持政策，以及經過立法院也已經同意過、審查過的特別預算能夠全面展開，幫產業重新適應後關稅時代的新的社會和全球的秩序。

卓榮泰提及，國內也遭遇相當多天災，幾次接踵而來的重大災害，都影響到很多地區居民的生活、產業的發展。政府也擬定各個不同的特別預算，全面在執行各個受災地區的災後復原工作。

卓榮泰指出，立法院也提出不少爭議法案，讓行政院已經在面臨內外各種挑戰時，還要窮盡憲政救濟的方式，進行法案上的討論，但是在窮盡各種方式之後，仍然無法在維護憲政、維護法律的秩序底下，做出完全符合法案內容的條件。因此，他日前代表行政院依照《憲法》第37條的規定的權力，做了因應的措施，決定就會造成國家財政重大負擔、造成明顯違反公債法的《財政收支劃分法》修正案，決定不予副署。

「這是一個非常慎重的決定，但是對我個人來講並不為難。」卓榮泰解釋，一旦副署生效，行政院照這個《財劃法》來編訂，就會產生一個違法的預算案，那就是一個違法的行政院；不過，要不讓這個《財劃法》生效，目前已經沒有辦法透過大法官會議來進行釋憲，唯有暫時讓它沒有辦法生效，所以不予副署是現在窮盡各種救濟方式當中，不得不的作為。

卓榮泰指出，這引起很多憲政秩序的討論，行政院都欣然面對。他要強調的是，依照《憲法》第37條所做的不予副署的決定，最終目的是希望回歸到憲政秩序理性討論的領域。他說，只要能夠回歸到中華民國憲法跟增修條文所列的所有憲政機關，對國家中央跟地方機關當中能夠依照法律秩序、憲法秩序，還是可以找到一個適合解決的問題。

卓榮泰表示，他經常勉勵行政團隊，要在動盪中取得平衡，在衝突中繼續進步。他說，這也是過去一年多以來，「我們秉持最大的、心靈上能夠自我強化自己的一個基本的心態狀況」。

