不二家粉絲尖叫！「牛奶妹」家族睽違30年首度擴編 全新小夥伴超萌亮相

日本百年老字號糕餅店不二家宣布，將為品牌旗下最具代表性的招牌角色「牛奶妹（Peko醬）」與「牛奶弟（Poko醬）」加入全新生力軍，組成「牛奶妹、牛奶弟與愉快的朋友們」家族正式出道。這是繼1995年推出小狗「Dog」之後，不二家睽違約30年再次大規模擴展其角色版圖，引起廣大粉絲與收藏家熱烈關注。

回溯不二家的角色發展史，Peko醬最早於1950年以店面人偶身分問世，並在隔年與Poko醬一同登上「Milky」牛奶糖包裝，從此成為家喻戶曉的甜點形象代表。隨後在1995年加入的小男生幼犬「Dog」，也陪伴許多人度過童年。時至今日，不二家決定為這個大家庭注入新活力，一次推出5位各具特色、個性鮮明的角色。

新登場的角色陣容包括擁有靈動大眼睛且個性率真的貓咪「ねこにゃん」、溫柔體貼的長耳兔子「うさぎちゃん」、象徵自由且渴望飛翔的小鳥「ことりちゃん」、眼神圓潤可愛且總能帶來歡笑的倉鼠「ハムお」，以及動作慢條斯理卻非常可靠的烏龜「かめ吉」。這群充滿個性的夥伴將與Peko醬、Poko醬及Dog攜手，展開一系列全新的品牌故事。

為了慶祝新角色誕生，不二家將在1月23日於京王百貨店新宿店舉辦快閃特展中，首度對外展示這些新夥伴，並搶先發售印有全新角色設計的文具網狀收納袋。這不僅是新角色首度與大眾見面，更象徵著不二家品牌轉型的全新篇章。

