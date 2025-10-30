「不二擊聲音製造所」推出壓箱製作 邀親子用耳朵發現世界

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】台中市屯區藝文中心駐館團隊「不二擊聲音製造所」將於11月15、16日在實驗劇場推出壓箱製作《所有被發現的事情都是獨一無二的》，這檔為全新專為孩子打造的聲音劇場，邀請大小朋友打開耳朵、放鬆視覺，專注體驗聲音，帶領觀眾展開一場耳朵奇遇。現正提供四人同行優惠，歡迎親子一同入座，讓耳朵成為主角，伴隨想像力與創造力自由奔跑。

▲帶領孩子一起玩聲音，發現屬於他們獨一無二的聲響宇宙。

台中市政府文化局表示，駐館團隊不二擊聲音製造所由青年藝術家組成，今年首次獲選台中市傑出演藝團隊及入圍台新藝術獎，專注聲音創作，從擊樂出發，延伸至劇場、舞蹈與裝置藝術等領域，透過跨界合作探索藝術間的共鳴語彙，演出代表作品包括《寄聲之廟》、《一個人的廟會》與《柏拉圖的洞穴》。此次推出「給孩子的聲音計畫」—《所有被發現的事情都是獨一無二的》作品，邀請觀眾以聽覺探索，到屯藝用聲音玩劇場，陪孩子發現屬於他們獨一無二的聲響世界。

不二擊藝術總監薛詠之分享，《所有被發現的事情都是獨一無二的》演出靈感來自2021年《耳朵怪的聲林秘密基地》聲音裝置展。當時觀察到孩子在家長陪伴下探索聲音時，小小的臉龐洋溢著專注與好奇，讓他思考：「如果我是孩子，會希望大人如何陪我發現世界？」因此邀請長期耕耘寶寶劇場的駐團藝術家左涵潔擔任編導，以聲響與遊戲為核心，透過五段環境聲音的拆解與肢體互動，引導大小朋友重新感受「第一次聽見」的驚喜，讓聆聽與表達成為孩子建立自信、理解世界的起點。

屯區藝文中心補充，不二擊聲音製造所亦將於11月23日推出《萬物皆有聆》聲音採集工作坊，邀民眾重新連結生活中的聲響與文化記憶。更多活動資訊與報名方式，請上屯區藝文中心官網或追蹤官方臉書粉絲專頁。