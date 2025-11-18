不互打！陳亭妃：若勝出第一時間拜訪林俊憲

立法委員陳亭妃出席民進黨中常會。(劉祐龍攝)

民進黨2026台南市長初選進入白熱化階段，立委陳亭妃、林俊憲兩人競爭激烈，預定明年1月以全民調決勝。面對黨內備受矚目的選戰，陳亭妃接受《新頭殼》專訪時強調，若由她勝出，她將「第一時間拜訪林俊憲」，並逐一向郭國文、林宜瑾、賴惠員等黨內立委表達誠意，盼凝聚團結氣勢。





陳亭妃透露，這一年多來她始終堅守「不互打」原則，「我沒有砍過任何一刀」，即便遭遇抹黑或攻擊，她從未回應一句。她坦言，任何一句反擊都可能造成黨內更深傷痕，「忍不住多講一句話，可能要用十倍來弭平這個傷口」，因此選擇一路沉默，避免擴大裂痕。

她表示，能夠一路撐過8年多的黨內壓力，是因為37區後援會始終沒有解散。後援會成員視她如家人，每年都維持家族聚會，並承諾「陪妳走到最後一哩路」，讓她深受感動。她形容，後援會提醒她「不要黨內互打」，因此才立下堅持不回應的政治原則。





陳亭妃說，過程中確實遇過讓人質疑「能不能撐下去」的時刻，但她既然答應支持者與黨內的期待，就會堅持到底。目前初選已正式登記，民進黨主席賴清德也要求參選人不得互相攻擊，她強調自己早已身體力行，並會持續以坦蕩態度面對初選，盼在勝出後帶領台南呈現最大團結。