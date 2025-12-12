不介入緊張 白宮：川普相信應與中保持良好工作關係 與日維持強健同盟

中日關係緊張，白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）11日表示，美國總統川普相信美國應該與中國保持良好的工作關係，同時與日本維持非常強健的同盟。

中日緊張情勢持續升溫，中國近日更聯合俄羅斯軍方在日本周邊空域飛行，引發東京高度警戒。

根據路透報導，美國國務院發言人於美東時間9日深夜聲援日本，直言「中國行動不利於區域和平穩定」，強調美國對盟友日本的承諾堅定不移。這是美方首度就中國軍機以雷達鎖定自衛隊軍機發表批評。

白宮11日舉行記者會，有媒體詢問美方是否擔心中日之間爆發軍事衝突，以及美方會採取什麼樣的行動。

李維特表示，川普與新任日本首相高市早苗有非常好的關係；川普先前訪問亞洲時，非常高興與高市早苗見面；李維特說，兩人會面後有過幾次對話，並持續有互動。

李維特說，從美日領袖之間良好的個人關係和美日的貿易關係可證，日本是美國非常好的盟友。

李維特說，在中國方面，川普同樣與中國國家主席習近平有很好的工作關係；川普相信這樣的關係對美國有益。

李維特也說，川普相信美國應該與中國保持良好的工作關係，同時與日本維持非常強健的同盟關係。

