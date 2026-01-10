「不來就是冤案！」館長斬首論被起訴後約法庭見 賴清德冷回：被告才要出庭

近年兩岸情勢越趨緊張，中共解放軍圍台軍演日前才剛落幕。網紅「館長」陳之漢2025年10月直播時，提及「斬首行動」、「把賴清德的狗頭斬下來」等言論，新北地檢署9日以涉犯《刑法》恐嚇危害安全及恐嚇公眾罪，依法提起公訴。對於館長要求他出庭作證，去年事件發生時曾強調「台灣現在需要的是團結，發表仇恨言論、訴諸暴力對國家沒有好處」的總統賴清德，今（10）日僅回應，「被告才需要出席，謝謝。」

2025年10月5日晚間，館長在其YouTube「館長惡名昭彰」頻道上以「周日國民黨選黨主席，兩岸辯論會開天窗，我早說了不是嗎？台灣政治我也搞了12年。」為題直播。根據新北檢方新聞稿，館長直播時先後提及，「選什麼選，咱們就武統，27年就甭選」、「精準打擊，斬首」、「兄弟，I等you啊」，隨後提及「把賴清德的狗頭斬下來」、「日也思夜也思」等內容。

廣告 廣告

館長陳之漢（中）去年10月至刑事局應訊，訊後至新北地檢署接受複訊。（資料照，柯承惠攝）

新北檢：陳之漢 恐嚇犯意甚明，可能造成社會恐慌

檢方認定，館長刻意將新聞報導的「中共對台斬首行動」惡意延伸為砍下總統首級的具體犯罪行為，且使用「狗頭」極具貶意用詞，恐嚇犯意甚明。當時，新北檢偵辦複訊後館長以15萬元交保，如今偵結，依刑法恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪嫌起訴。根據《中央社》報導，檢方認為，陳之漢言論有一定的影響力，國家元首雖受國安特勤保護，但加害生命內容的訊息很可能造成公眾恐慌，言論已被多名民眾檢舉，已構成恐嚇公安，並非言論自由保護範疇。

起訴消息一出後，館長先是在社群平台直呼，「今天被民進黨賴清德用恐嚇罪起訴，​果然黨檢媒三位一體不是蓋的。」而後在晚間的直播中表示，他當時是針對新聞事件回應聊天室，對檢方所謂「造成公眾恐慌」大呼不解，「有叫賴清德去作證嗎？有問過賴清德他很害怕嗎？」他並在直播中公開提出2點要求，一是聲請法庭直播受全民監督，二是要求賴清德親自出庭作證，若賴清德拒絕出庭，那他就應該獲判無罪，就是徹底的冤案，「要玩就玩大的！」

更多風傳媒報導

