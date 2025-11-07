不來會後悔！高雄把ITF變「遊樂園」 好康X扭蛋X吉祥物全開放

▲高雄遊樂園高閔琳擔任一日店長，帶領高雄業者熱鬧開館。

【記者 王苡蘋／綜合 報導】高雄把旅展變遊樂園了！「2025 ITF台北國際旅展」今（7）日登場，高雄館以「高雄遊樂園 Kaohsiung Wonderland」打造繽紛展區，用遊樂園思維一次集結景點玩法、特色行程、伴手禮、海上體驗與住宿優惠，吸引民眾停留打卡。觀光局長高閔琳與吉祥物高雄熊化身「一日館長」開箱展館，串聯農漁產業、觀光工廠、旅宿及旅遊票券業者推出多重好康。高雄近兩年觀光數據亮眼，旅遊人次、住宿率與外國旅客成長率均奪六都第一，盼透過旅展再掀一波「玩高雄」熱潮。

▲觀光局長高閔琳率領高雄業者參加ITF台北國際旅展。

根據觀光署統計，高雄近兩年觀光成績大幅成長，旅遊人次連兩年居全國之冠，帶動住宿率、旅宿營收、外國旅客與住宿收入等指標在六都中皆名列第一。外界普遍認為，高雄以大型演唱會與國際活動帶動城市曝光是關鍵，成功吸引國內外旅客南下消費，使觀光產業鏈受惠。

▲高雄市許智傑立委、台灣觀光協會簡余晏會長、觀光署茂林國家風景區管理處鄭偉宏代理處長蒞臨高雄主題館參觀。

此次高雄以「遊樂園」概念打造展館，將景點、體驗與商品整合呈現，希望強化高雄旅遊的「一次滿足」印象。館內規劃舞台活動、互動遊戲與闖關集章，只要完成指定任務並消費滿399元即可參加扭蛋抽獎，限量高雄熊周邊、觀光體驗券與伴手禮成為民眾關注焦點。

多家業者也端出旅展限定優惠搶客。例如，高雄獨有、與杜拜並列全球唯二的「海上超跑」體驗成為最大亮點，有艇俱樂部表示，希望透過旅展曝光，讓更多民眾認識從愛河灣出發的海上行程。「紅頂穀創穀物文創樂園」與農業局合作的「一日農夫」行程，則主打親子旅遊與在地文化體驗，預料將吸引家庭族群。

▲觀光局長高閔琳與高雄市優質旅宿業H2O水京棧酒店參展參展。

交通旅遊票券部分，「高雄好玩卡」推出現場5折優惠組合，整合景點門票、交通及購物折扣，業者看好自由行市場持續擴大；「興達港區漁會」首度將產地直送模式搬進展場，展出海味伴手禮並祭出破盤價；高雄市旅館公會則集結多家飯店，以最低6.4折住宿優惠吸引民眾直接下訂；高雄輪船公司則推出遊港與海上巴士套票，並加碼滿額贈禮提升吸引力。

觀光局也在展場公布年底前高雄將接力推出一系列活動，包括「野趣東高雄」、「海線潮旅行」、「高雄鹹酥雞嘉年華」、「高雄咖啡節」、「乘風而騎」等周末活動，預料將再推升遊客量；12月還有「茄萣烏金大賞夕陽音樂會」及聖誕點燈，從秋冬一路玩到歲末。

高雄市府強調，暖冬正是造訪高雄的好時節，邀請民眾前往高雄泡湯、賞蝶、賞花、逛市集與品嚐美食，感受不同面向的城市風景。（圖╱高市府觀光局提供）