不來美國就課100%關稅! 美商務部長：目標台灣半導體4成產能移美

[Newtalk新聞] 美國商務部今天宣布台灣對等關稅調降為15%，台灣的半導體與科技企業將進行至少2500億美元（約新台幣8.1兆元）的新增直接投資，在美國興建並擴充先進半導體、能源及人工智慧的生產與創新能力，以擴大美半導體生產。美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）進一步指出，在美國總統川普（Donald Trump）任內目標是將台灣整個半導體供應鏈產能的40%轉移至美國。

根據協議內容，台灣晶片及科技公司將在美國投資至少2500億美元的產能，台灣政府也將為這些企業提供等額的2500億美元信用擔保，以促進台灣企業的進一步投資，支持在美國建立並擴大完整的半導體供應鏈與產業生態系。盧特尼克和台灣團隊結束談判後，接受美國財經媒體CNBC訪問時指稱，這就是5000億美元的「頭期款」，用來把半導體帶回美國。只要台灣半導體廠承諾在美國設廠，在建廠期間，就可以免關稅進口半導體，這是專門為台灣「量身設計」的。

盧特尼克說明，在美國商務部核准下，就可以進口相當於建廠產能2.5倍的半導體。如果台灣半導體建設100萬片晶圓的產能，在施工期間就可以免關稅進口250萬片晶圓。總部位於台灣但不在美國建廠的晶片公司可能面臨100%的關稅。在川普總統任內，目標是將台灣40%的半導體供應鏈轉移到美國。早在去年9月，盧特尼克就提到，他持續對台灣遊說晶片製造「五五分」的構想，也就是美台生產各半。

盧特尼克也提及，台積電已購買土地，並可能在亞利桑那州擴建，作為美台關稅協議的一部分。他表示：「他們剛在現有廠區旁買了數百英畝的土地。我會讓他們按照董事會程序推進，並給他們一些時間。」對於台灣為何願意對美做出如此巨大的承諾，盧特尼克強調，川普是保護台灣的關鍵，所以台灣希望維持兩國非常正面的關係。半導體產能攸關國安，美國需要在本土生產半導體，不能依賴一個距離美國9000英里的國家來提供對國家安全至關重要的產品。

