不侷限發言人身分！ 卓冠廷：續做新北戰將 助蘇巧慧打贏選戰

民進黨新北市議員卓冠廷請辭民進黨發言人。摘自卓冠廷臉書



民進黨新北市議員卓冠廷為爭取連任，請辭民進黨發言人獲准，他（12/3）今在臉書貼出自己與主席賴清德的合照，並強調戰鬥不會侷限於「發言人」的身分，「卓冠廷，繼續做新北的戰將，拚贏連任，助蘇巧慧打贏選戰。」

「卸任發言人，全力贏回新北。」卓冠廷表示，榮幸擔任民主進步黨發言人2年多，階段性任務完成，他已獲賴清德主席准辭，正式卸下發言人職務。接下來，全力衝刺議員連任，為土樹三鶯，為新北，為台灣，再拚四年。並且全力輔佐蘇巧慧贏得勝利，贏回新北。

廣告 廣告

他表示，依據民進黨規定，公職候選人須於就任前一年前請辭黨職，因此他和戴瑋姍一起提出辭呈，以最高標準自我要求，實現民進黨的精神與規矩。

卓冠廷說，雖曾任幕僚十年，但這是他首次接任黨職。從2023年3月接任發言人，到2024年8月再次回任至今，兩年的時間，是台灣政治局勢最詭譎多變的時刻，他很榮幸以發言人身分為台灣奮戰。

卓冠廷也說，請大家放心，戰鬥，不會侷限於「發言人」的身分。他表示，在他接任發言人以前，面對看似銅牆鐵壁的侯友宜團隊，我們用事實揭露各項施政缺失，為受害者和弱勢發聲；在面對中二、投二補選的地方勢力，我們用詳實的調查，揭開顏家莊園與林明溱豪宅的真相，打破權貴的假面具。

他續指，即使面對柯文哲在聲勢最旺時對他的濫訴提告，他也沒有退縮，最終司法還給他公道。去年的大選，他更和好兄弟李正皓發起「搶救王義川大兵」，燃燒自己，只為團結台灣隊的士氣。

卓冠廷表示，「接下來，我將卸下負責發言人戰袍，2026，是我的挑戰，也是全體新北隊的挑戰。」熟悉他的朋友都知道，他的選區幅員遼闊，即便在擔任發言人期間，他也不願減少任何地方業務，堅持「一天當三天用」，下午沒有地方行程的時間，他就去錄影，跑完攤的深夜，他就繼續研究議題。他從來沒有放掉任何責任。

卓冠廷指出，未來的日子，沒有發言人卓冠廷，但是，一樣有大家最熟悉、隨時找得到、肯拚肯衝、專業認真的「新北市議員卓冠廷」，2026的挑戰在即，懇請大家繼續做他的後盾，「卓冠廷，繼續做新北的戰將，拚贏連任，助蘇巧慧打贏選戰。我們繼續為新北、為台灣，拚盡全力！」

更多太報報導

戴瑋姍、卓冠廷辭職 賴清德宣布：李坤城接任民進黨發言人

美學者力挺高市「台灣有事」發言 紐時刊專文：日本已改變世界對台灣的看法

傳卓冠廷、戴瑋姍辭民進黨發言人 凌濤：王義川桃園選定了！