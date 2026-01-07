不侷限關係形式！ Icyball 冰球樂團談愛情觀「重要的是每一次選擇」

記者林政平報導／Icyball 冰球樂團由主唱王與、鍵盤手蒙、貝斯手 Nelson、鼓手士捷組成，睽違 4 年推出第三張全新專輯《我很抱歉》。6 日釋出新歌〈你要是真的愛我才不會這樣〉，延續團隊一貫「長歌名」特色，用溫柔旋律包裹著最刺痛人心的情緒。MV 聚焦對承諾關係與婚姻的恐懼，由團員士捷攜手曾入圍金鐘獎新進演員的聿安共同演出，情感張力十足。

呼應歌曲與影像主題，談及對愛情與婚姻的想像與不安，已婚的 Nelson 浪漫表示，自己始終抱持嚮往的態度，「愛情對我來說是一種選擇，也是一種自由。兩個人在一起，應該是讓彼此成為更完整的自己，而不是失去自我。」他坦言，相愛過程中難免會有磨合、價值觀的衝撞與疲憊時刻，但仍願意繼續前行。「婚姻不只是感情的延伸，而是一種被託付的關係。對我而言，婚姻是家的外殼，愛情才是裡面真正的核心。」

廣告 廣告

士捷則分享自己對親密關係的渴望與掙扎，「身處這個世界，我跟大家一樣，都希望被理解、被接住。無論一段戀情最後走向什麼結局，都不會因此停止追求愛情。」他形容，即便結果不盡理想，只要曾在某些夜晚彼此靠近、感受過愛情帶來的魔幻時刻，那段過程本身就值得被珍惜。

鍵盤手蒙坦言，自己很難用「嚮往」或「恐懼」來定義愛情，「如果對了，就會很自然地發生，對我來說，愛情更像是一種日常狀態。」主唱王與則以更開放的角度回應：「就像生命一樣，來去都是空手，重要的是過程中的每一次選擇。我嚮往精彩的體驗，但不會侷限關係該長成什麼樣子。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導