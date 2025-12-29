不便險限購令來了？ 傳1人只能買2張 機場臨時加保恐卡關





不少民眾出國旅遊時，除了投保基本旅平險外，還會加買旅遊不便險，以因應班機延誤、行李遺失等突發狀況，甚至有人習慣到機場櫃台才臨時加保。不過，這樣的投保方式未來恐將受限。近期傳出，產險業預計自2026年4月起建置通報平台，針對旅遊不便險的投保張數與保額全面設上限，機場即時加保空間也將正式被納入管理。

據了解，旅遊不便險屬於旅遊附加型保障，多數民眾會搭配旅平險或旅綜險一併投保，保障內容涵蓋旅程取消或更改、班機延誤、行李延誤與損失，以及旅行文件損失等6大項目。然而，過去「機場櫃台可單獨販售不便險」的作法，讓民眾在登機前仍能即時投保，形成監理上的灰色地帶。

隨著通報平台預計於2026年4月上線，相關制度將出現重大調整。根據《聯合新聞網》報導，未來不論是單獨投保不便險，或附加在其他旅遊保險中，一名旅客最多僅能投保2張不便險，且同一家保險公司限投1張，投保張數將首度納入跨公司、跨通路的整體控管。

在保額方面，也將統一設限。報導指出，定額給付型不便險中，班機延誤、行李延誤與行李損失，每張保單單程最高保障6,000元，旅行文件損失上限為3,000元；其中班機延誤險可依延誤時間採累進式給付，單張最高可理賠1.2萬元，若投保2張，單程最高可賠2.4萬元。

此次制度調整，起因於民眾反映不便險條款對給付條件與理賠認定不夠清楚，引發「公平待客」相關申訴，金管會因此要求業者全面修訂條款，並同步處理定額給付型商品可能出現過度投保的問題。主管機關強調，建立通報平台的核心目的在於強化核保控管，避免理賠金額高於實際損失，讓保險制度回歸「損害填補」的基本原則。

